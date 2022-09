Portugal confirma equipa para os FIA Motorsport Games | AutoSport

Portugal confirmou a sua formação de pilotos para competir em oito disciplinas nos nos FIA Motorsport Games, com as inscrições a chegarem antes da edição de 2022 do evento multidisciplinar do desporto automóvel que se realiza de 26 a 30 de outubro em Marselha, França.

Conhecidos como os Jogos Olímpicos dos Desportos Motorizados, tiveram a sua primeira edição em 2019 em Roma, Itália e regressam agora a Marselha, após os anos pandémicos que inviabilizaram a sua realização.

Os FIA Motorsport Games são uma competição global multidisciplinar exclusiva para o automobilismo em que cada piloto compete em nome do seu país. Cada disciplina consagra os três primeiros classificados com medalhas de ouro, prata e bronze. Mais do que um evento automobilístico, os FIA Motorsport Games são uma competição única de entretenimento com uma impressionante cerimónia de abertura em Marselha, com corridas multidisciplinares em vários locais e atividades dentro e fora de pista. Uma combinação de desporto, cultura, educação e igualdade que visa a globalização e integração.

Esta segunda edição triplica o número de disciplinas e conta receber atletas de cerca 100 países distintos e mais de 1000 atletas. Portugal irá estar bem representado em oito disciplinas: ESports, Fórmula 4, Rally 4, Drift, Cross Car Júnior, Karting Sprint Júnior, Karting Sprint Sénior e Karting Endurance com a participação inédita de uma equipa totalmente feminina.

Assim, Manuel Espírito Santo alinhará na Fórmula 4, Ricardo Sousa e Luís Marques nos Rally 4, João Vieira no Drift, Guilherme Matos no Cross Car Júnior, Rodrigo Seabra no Karting Sprint Júnior, Francisca Queirós na Karting Sprint Sénior, Sofia Correia, Mariana Machado, Rita Teixeira e Anastácia Khomyn no Karting Endurance e João Cavaca nos ESports. Um grupo de jovens pilotos que pretendem continuar a cimentar e ao mesmo tempo evoluir na sua carreira desportiva tanto a nível nacional como internacional.

Para Ni Amorim, Presidente da FPAK: “Este é um evento que segue a linha dos Jogos Olímpicos e que pretende ser um marco no panorama mundial. Sob a chancela da FIA é uma verdadeira montra de talentos para o mundo. A nossa representação é este ano bastante superior a 2019 e conta com pilotos jovens, mas experientes, que vão tentar trazer para Portugal o maior número de medalhas possível. Acredito seriamente que o investimento feito nestas participações trará dividendos para todos os pilotos envolvidos assim como para o desporto automóvel nacional”, referiu.

“Para além disso, estamos muito satisfeitos de poder inscrever cinco pilotos femininas. Num desporto maioritariamente masculino onde a igualdade de género tem evoluído, mas de forma muito lenta, congratulamo-nos com as escolhas que apresentamos para estes jogos. Temos a certeza de que se vão bater de igual para igual e que vão atingir os objetivos a que se propõem: lutar pelos melhores resultados. A todos os nossos atletas desejamos sorte”, concluiu Ni Amorim.

Antes da partida da comitiva lusa para Marselha, será feita a apresentação presencial dos atletas à comunicação social no dia 12 de Outubro pelas 18.30h no Comité Olímpico de Portugal em Lisboa.

Equipa Portugal:

Cross Car Junior – Guilherme Matos

Drifting – João Vieira

Esports – João Cavaca

Fórmula 4 – Manuel Espírito Santo

Karting Endurance – Sofia Correia, Mariana Machado, Rita Teixeira e Anastacia Khomyn

Karting Sprint Junior – Rodrigo Seabra

Karting SPrint Senior – Francisca Queirós

Rally4 – Ricardo Sousa e Luís Marques