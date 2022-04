50 anos do Circuito do Estoril (‘estórias’): A palavra começada por ’f’ em direto… | AutoSport

Esta ‘estória’ que teve lugar no Circuito do Estoril, sucedeu num dos GP de MotoGP, em que o Randy Mamola fez uns “co-drives” com uma Yamaha bi-lugar. Após muito trabalho, alguém convenceu Domingos Piedade a experimentar essas emoções, no que foi vivamente desaconselhado por Mick Doohan, o multi-campeão do Mundo de 500cc, que estava alojado em sua casa.

Isso deixou-o ainda mais nervoso, mas não desistiu, apesar de ter “adiado” de sábado para domingo. Na hora da verdade, depois de mais um piloto – Max Biaggi – lhe ter chamado de ”maluco”, “o Mamola arrancou de roda da frente no ar. “Eu só via céu”, disse Domingos Piedade, “ele nunca mais punha a roda no chão e, quando o fez, saiu um cão do lado esquerdo da pista, que se atravessou à frente. Ele voltou para trás, fez as boxes ao contrário e voltou a arrancar. Então, fez duas voltas a fundo e, na primeira curva em que ele se deitou… eu deitei-me para o lado contrário! Ele começou a bater-me na perna para eu ‘subir’ para o outro lado, o certo, e eu só pensava: ‘Põe mas é lá mãozinha no guiador, que isto não está nada fácil! Quando finalmente parou em frente às boxes, o Paulo Solipa, da RTP, veio direto a mim com o microfone na mão e perguntou-me o que eu tinha sentido. Eu nem pensei duas vezes: “F…! A F1 ao pé disto é um jogo de xadrez’! Em direto, é claro!”

FOTO Dakota Mamola Racing