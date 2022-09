4ª Edição do Almada Extreme Sprint é no domingo | AutoSport

A quarta edição do Almada Extreme Sprint, organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal e pela Câmara Municipal de Almada realiza-se no próximo fim-de-semana e o programa previsto faz antever muita competição e emoção no recinto emblemático da antiga Lisnave.

São várias as categorias em que vão existir disputas e competição nesta edição do Almada Extreme Sprint, que homenageia o campeoníssimo Joaquim Santos, figura marcante dos ralis nacionais nas décadas de 70 e 80. Mas há toda uma envolvente do evento que termina apenas domingo.

Ainda hoje, quinta-feira, Rui Madeira dará uma sessão de autógrafos no Almada Fórum a partir das 18:30h, estando em exposição o carro oficial do evento cedido pela AMGonçalves, concessionário Toyota em Almada e Seixal; Sexta-feira vamos estar no Mercado da Romeira com um carro do Rui Madeira, as viaturas oficiais de prova e ainda Joaquim Santos e Rui Madeira, juntos. Estas presenças vão com toda a certeza fazer com que seja diferente, uma noite ‘Almada Extreme Sprint’.

Sábado, para além dos reconhecimentos da pista e das Verificações Documentais e Técnicas, a partir das 19h30, voltamos ao Mercado da Romeira, onde teremos um convívio direto entre pilotos e público, com uma animada banda.

Na competição propriamente dita – que terá lugar apenas domingo – estão previstas várias categorias, intercaladas pelos “homens e máquinas do show”, Marco Martins e Artur Fidalgo, e as demonstrações do Revival, com pilotos e máquinas do antigamente para fazer reviver momentos e criar emoções.

Grandes nomes presentes nas categorias Sprint e Regularidade, vão abrilhantar a festa; Aníbal Rolo/Daniel Rolo, Rui Madeira, Luís Moutinho, José Grosso, Ivo Tavares, desta vez no sprint, ele que foi campeão nacional de regularidade, Carlos Fernandes, Gonçalo Figueiroa, Pedro Leone, Daniel Ferreira e o homem da montanha. Joaquim Teixeira, em estreia absoluta nestas andanças, entre outros.

Eis o programa para a edição deste ano: