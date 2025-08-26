25 máquinas imperdíveis no Caramulo Motorfestival
A 20.ª edição do Caramulo Motorfestival, agendada para 5, 6 e 7 de setembro, promete ser a maior de sempre. Mais de mil automóveis estarão espalhados pelo evento, a que se juntam 150 inscritos na Rampa Histórica do Caramulo, momento sempre aguardado pelos apaixonados pelos motores.
O programa deste ano traz uma seleção inédita, reunindo modelos de diferentes épocas e origens que transformarão a serra do Caramulo num autêntico museu vivo sobre rodas. Entre a impressionante variedade, destacam-se 25 automóveis que simbolizam a essência do festival: máquinas raras, icónicas e algumas verdadeiramente lendárias.
Os destaques
- Fiat 131 Abarth Rally Gr. 4 – Um símbolo do engenho italiano, que transformou um automóvel de estrada numa arma vencedora do Mundial de Ralis.
- Mercedes-Benz 300 SL – O eterno “asa de gaivota”, referência estética e tecnológica dos anos 50.
- Aston Martin Vanquish – A visão moderna da elegância britânica, com alma de supercarro.
- Felcom – Raridade nacional dos anos 30, testemunho da criatividade portuguesa na engenharia automóvel.
- Lamborghini Revuelto – Primeiro híbrido plug-in V12 da marca, unindo tradição e futuro.
- Bentley 3 Litre Speed – Lenda de Le Mans nos anos 20, mistura de robustez e requinte britânico.
- Lancia Stratos HF – Máquina revolucionária dos ralis, com motor Ferrari, praticamente imbatível nos anos 70.
- Ferrari F40 – Última criação aprovada por Enzo Ferrari, supercarro cru e visceral.
- Ford Fiesta WRC (2011) – Modelo que inaugurou a era do 1.6 turbo EcoBoost no WRC.
- Lancia Delta Integrale 16v Grupo A – Rei dos ralis no final dos anos 80, recordista absoluto de vitórias.
- Ford GT40 – Criado para derrotar a Ferrari em Le Mans, tornou-se mito eterno.
- Lancia Rally 037 – Último campeão do Mundial com tracção traseira, pura ousadia italiana.
- Porsche 991.2 GT3 Cup – 911 de competição, figura obrigatória em rampas e circuitos.
- Ferrari SF90 – A era híbrida da Ferrari, com potência extrema e sofisticação tecnológica.
- Ford GT – O herdeiro moderno do GT40, homenagem às glórias do passado.
- Renault 5 GT Turbo – Ícone dos anos 80, com presença especial de Edgar Fortes ao volante do carro com que foi campeão nacional em 1985.
- LaFerrari – Supercarro híbrido de Maranello, exclusivo e inovador.
- Renault 5 Turbo 2 Tour de Corse – Versão Grupo B, ágil e inesquecível nas especiais sinuosas.
- Jaguar XJR-5 – Protagonista das corridas de resistência dos anos 80, com motor V12.
- Ford Sierra Cosworth – Referência dos anos 80, tanto em estrada como em competição.
- Kimera EVO37 – Restomod inspirado no Lancia 037, fusão de passado e presente.
- Porsche 911 RSR Aurora – Versão de competição nascida para conquistar resistência e rampas.
- Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II – Nascido para o DTM, exemplo da ligação entre estrada e competição.
- Shelby Mustang GT350 R – A face mais radical do Mustang, criado para as pistas.
- Adamastor Furia – O primeiro supercarro de produção nacional, estreia absoluta na Rampa do Caramulo.
Uma edição para a história
De clássicos imortais a superdesportivos modernos, passando por raridades nacionais e ícones da competição, a edição de 2025 do Caramulo Motorfestival promete ser memorável. Para quem gosta de motores, estes 25 automóveis são razões mais do que suficientes para subir à serra em Setembro.
