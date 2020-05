24h Le Mans: Chuva de estrelas para a edição virtual

A edição das 24h de Le Mans virtuais vai-se correr na data que estava prevista a corrida real, nos dias 13 e 14 de junho. Já as 24h de Le Mans reais foram adiadas para 19 e 20 de setembro.

Fernando Alonso e Rubens Barrichello vão estar ao volante virtual do Oreca 07 LMP2, juntamente com os profissionais do virtual, Olli Pahkala e Jarl Teien. Também Juan Pablo Montoya, Max Verstappen, Lando Norris, Pierre Gasly, Jean-Eric Vergne, António Félix da Costa, Filipe Albuquerque, Stoffel Vandoorne, entre outros, vão estar presentes.

Na classe GTE, pilotos como Felipe Massa, Giancarlo Fisichella, André Lotterer, Neel Jani e Nick Tandy estarão presentes.