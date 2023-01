24h de Le Mans Virtuais acabaram com polémica | AutoSport

Não foi a edição das 24h de Le Mans que certamente todos queriam. O evento, que juntou alguns dos melhores pilotos do real e do virtual, ficou marcado pelas falhas dos servidores do jogo, o que levou Max Verstappen a desistir.

Segundo a organização, os dois servidores foram alvo de falhas de segurança que poderão ter desencadeado as bandeiras vermelhas e a consequente interrupção temporária do jogo. Uma das baixas de vulto foi Max Verstappen. O campeão de F1 está habituado a correr em provas virtuais e não escondeu a sua frustração quando o jogo lhe pregou uma “partida”.

Verstappen corrida no carro #1 da equipa Redline com Jeffrey Rietveld, Luke Browning e o português Diogo Pinto. Verstappen assumiu a liderança no início da prova e conseguiu, com os seus colegas de equipa, manter-se na frente da prova. Com sete horas para o fim da corrida, ele estava mais de um minuto à frente do segundo carro da Redline. No entanto, problemas de ligação motivaram a saída do jogo e quando conseguiu retomar, tinha perdido uma volta e meia e caído para o 17º lugar. Cerca de 90 minutos mais tarde, Verstappen teve novamente problemas de ligação semelhantes e o piloto não escondeu a frustração, de tal forma que a sua equipa acabou por desistir.

Nas contas finais da prova, o carro 2 da Redline (Felipe Drugovich, Felix Rosenqvist, Luke Bennett e Chris Lulham) venceu à geral. Nos GTE foi a R8G ESPORTS (Ferrari 488 GTE) a vencer com o carro #888 da equipa de Romain Grosjean a levar a melhor com os pilotos Alexander Smolyar, Scott Andrews, Timotej Andonovski e Erhan Jajovsk. Quanto à participação lusa, Diogo Pinto não terminou a prova, como referido, Rafael Lobato terminou em 11º com a Inspeed Racing (Porsche 911 RSR GTE) e Henrique Chaves terminou em 14º com o Aston Martin #777 da D’station Racing.

Resultados aqui