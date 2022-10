20º RallyLegend: Reviver o passado em San Marino (fotogaleria) | AutoSport

Mais um ano, nova colheita Vintage do Rallylegend, com os festejos da temporada que marca o 50º ano do Mundial de Ralis. Se o Eifel transpira Audi, o Legend é a casa da Lancia e este ano não faltaram várias estrelas da história do WRC.

FOTOS Jorge Cardoso e Oficiais

1 – O Lancia Delta S4 de Marco Gramenzi foi um dos mais belos exemplares presentes no Rallylegend

2 – Jari-Matti Latvala competiu com o seu Toyota Celica ST165, e venceu o Rallylegend

3 – Kalle Rovanpera, Rui Madeira, Paula Madeira e Jari-Matti Latvala

4 – Kalle Rovanpera deu espetáculo com um Toyota Celica ST185

5 – Jimmy McRae, e a neta, Hollie McRae, filha de Colin McRae

6 – A beleza dos Lancia Martini há-de perdurar para sempre na história dos ralis

7 – O entusiasmo do público esteve patente em todos os momentos da prova

8 – Miki Biasion e o seu inesquecível Lancia 037 com as cores da Totip

9 – Kalle Rovanpera recebeu uma prenda especial: as botas que o escocês usou quando foi Campeão em 1995

10 – A Audi tem primazia no Eifel, a Lancia no Rallylegend, mas bons exemplares são vistos nos dois eventos

11 – Família Lancia com cores míticas na história dos ralis

12 – Família Lancia Delta com o vencedor do Rali de Sanremo de 1989 em primeiro plano

13 – Lancia 037, uma das mais belas ‘traseiras’ da história dos ralis

14 – foram várias as réplicas dos Lancia Delta S4 presentes

15 – Fiat 131 Abarth semelhante aos que venceram o Rali de Portugal de 80 e 81 nas mãos de Markku Alén e Walter Röhrl

16 – Lancia Stratos da Wurth, do mítico Team Grifone

17 – Peugeot 205 Turbo 16 semelhante ao que Timo Salonen venceu o Rali de Portugal 1985

18 – Attilio Bettega e o seu Lancia 037 da West não poderiam ser esquecidos

19 – Renault 5 Turbo semelhante ao ‘amarelinho’ com que Joaquim Moutinho foi Campeão em Portugal

20 – Talbot Sunbeam semelhante ao carro que venceu com Henri Toivonen o RAC 1980 e Guy Frequelin a Argentina 1981

21 – Subaru Impreza WRC de 1998, vencedor do mítico Rali de Portugal 1998 por Colin McRae