20º aniversário do autoClássico Porto confirma o salto de qualidade | AutoSport

O autoClássico Porto celebrou o seu 20º aniversário com sucesso nas instalações da Exponor, em Matosinhos, de 5 a 8 de outubro. A mais importante feira da Península Ibérica dedicada aos veículos clássicos e de coleção ocupou um espaço de 48.000 m² e contou com a presença de mais de 200 expositores, atraindo este ano cerca de 40.000 visitantes. Esta edição especial marcou um salto significativo na qualidade da feira.



Os destaques do autoClássico Porto 2023 foram as comemorações de aniversários como os da Porsche, Alfa Romeo Quadrifoglio, Land Rover, Citroën 2CV, Mini Cooper ou Harley-Davidson, além de homenagens a personalidades como o Team Diabolique e Fernando Batista, entre outros.O’Bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi foi a estrela do fim de semana. O piloto brasileiro percorreu os corredores da Exponor, interagindo com os fãs e participando em diversas atividades.

O Concurso de Elegância, que nesta terceira edição se consolidou como uma das principais atrações do evento, com veículos de qualidade quase inigualável. O “BestofShow”, o seu prémio mais importante, foi atribuído a um espetacular Alfa Romeo Giulietta SS de 1961, bem como o Prémio de Restauro e o Prémio do Público. O Abarth 2200 Allemano de 1960 venceu o italiano para o Prémio de Conservação. O Citroën 2CV AZU ganhou a Menção Honrosa “Espírito Clubístico”.

Motorshow: Um Regresso triunfal ao seu auge

A parceria histórica com a XRacing para a organização do Motorshow regressa em força na 20ª edição do autoClássico. A empresa portuguesa apresentou um espetáculo único, com uma pista renovada, com a novidade de dois carros a competir em simultâneo, incluindo categorias emocionantes como o drifting, que mantiveram os fãs em festa durante os quatro dias do certame.

Entre os mais de 50 pilotos participantes, Marco Oliveira sagrou-se vencedor da Super Final, ao volante de um VW Polo N5, seguido de perto por Jorge Santos, num Skoda Fabia S2000. Mário Barbosa completou o pódio ao volante de um Citroën Saxo Kit Kar. Apesar de ter sido o mais rápido em pista, o conhecido piloto português Bernardo Sousa terminou em quinto lugar devido a uma penalização de 5 segundos.

Na categoria de duas rodas motrizes, Mário Barbosa no seu Citroën Saxo Kit Car foi o melhor classificado, seguido do talentoso piloto Vitor Pascoal num Porsche 911 GT3. Rui Pinto, ao volante de um Opel Kadett C, foi o melhor classificado na categoria de clássicos. Na Competição Feminina, a vitória coube a Ivânia Loureiro num Peugeot 205.

Por fim, é de salientar o impressionante número de veículos no parque de estacionamento de clássicos, oferecendoaos visitantes uma viagem evocativa pela história do automóvelportuguês.

O autoClássico Porto 2023 encerra as suas portas com estrondoso sucesso, consolidando-se como um evento de referência para os amantes dos veículos clássicos e de coleção na Península Ibérica.