1st New Energy Motorsport summit: aprender o futuro do motorsport | AutoSport

A APCDAK, Associação Portuguesa de Comissários Desportivos e Oficiais de prova de Automobilismo e Karting, que esteve ligada à criação da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, com a missão de representar todos oficiais de prova, foi recentemente reativada e dois meses depois da entrada da nova direção, começou a trilhar os caminhos do futuro do motorsport, com a organização deste encontro que teve lugar no Porto e em Lisboa, com a presença de David Ryan, o E-Safety Delegate da FIA, para os Ralis e o Ralicross.

Duas sessões muito concorridas, num total com mais de mais de quatro dezenas de

interessados presentes, todos eles ligados ao fenómeno da chegada recente dos carros

elétricos e híbridos ao desporto automóvel, ávidos por recolher informações acerca do seu

funcionamento e também sobre tudo o que se refere às diretrizes que devem ser seguidas, em caso de assistência a equipas e carros em caso de acidente, depois de explicar as diferenças e semelhanças entre cada solução nova de energia, assim como os seus pontos fortes e debilidades relativas.

Soluções apontadas e descritas por quem é responsável por resolver todos estes assuntos,

formar as equipas de “rescue”, extração e desencarceramento de carros de competição, assim como debelar fogos, colocar viaturas em “quarentena”, enfim, situações novas, ligadas à competição com veículos que utilizem as novas energias, cada vez mais a crescer nos nossos dias.

Qualquer das técnicas apontadas, vestuário e equipamento recomendado, dirigida à

competição automóvel – em que veículos e pilotos são levados a situações extremas – pode, tal como sempre acontece, servir para responder às necessidades do condutor comum, ou mesmo para os praticantes de outras disciplinas, como circuitos, montanha ou mesmo os agora muito comuns e-ralis de regularidade.

David Ryan manteve o foco bem concentrado em pontos como a formação regular dos oficiais dedicados à segurança, à necessidade de adquirir e usar corretamente o equipamento recomendado pela FIA, e ainda uma estreita ligação com as equipas e marcas, por parte de todos os responsáveis pela segurança, com aqueles a serem igualmente obrigados a conhecer todos os procedimentos gerais e específicos para cada um dos carros utilizados.

Deu-se um passo importante em termos de conhecimento, de muitos assuntos que nos

levantavam dúvidas e foram apontadas algumas soluções para minimizar alguns dos

problemas, que se colocam recentemente, a todos os intervenientes nestas competições que poderemos designar por e-motorsport e que ainda desconhecemos na sua maior parte.

Uma ação de que a APCDAK se orgulha, a primeira deste género, liderada por um FIA Delegate, que despertou muito interesse por parte de todos os participantes, agora certamente possuidores de mais conhecimentos acerca do “New Energy Motorsport”.