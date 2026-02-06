1º Grande Prémio Automóvel foi há 120 anos

Acontecimento: primeiro Grande Prémio Automóvel. Data: 26 de Junho de 1906. Local: Le Mans, França. Carro vencedor: Renault AK. Piloto vencedor: Ferenc Szisz, húngaro. Dois mil e seis foi o ano do centenário das corridas de Grande Prémio. Em 2026 cumprem-se 120 anos de corridas!

Se bem que o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 só se tenha disputado pela primeira vez (sob essa designação) em 1950, a verdade é que a história começou bem mais cedo, num dia de Verão de 1906, na localidade francesa de Le Mans.

Apesar de ainda não se chamarem F1, os carros de Grande Prémio já eram os veículos de quatro rodas mais velozes e potentes do planeta – mesmo se, só as rodas traseiras estavam equipadas com (rudimentares) sistemas de travagem.

Por exemplo, os motores de quatro válvulas por cilindro fizeram a sua aparição em GP ainda antes da I Guerra Mundial, por intermédio da Peugeot em 1913.

Terminado o conflito mundial, carros cada vez mais potentes e velozes foram-se sucedendo na lista de honra dos GP, até ao apogeu dos monstros alemães da Auto Union e da Mercedes, ambos capazes de produzir mais de 550 cv e superar os 300 km/h, que viriam a dominar os últimos anos da fórmula 750 (entre 1934 e 37 o peso máximo era de 750 kg, sendo em 1938 introduzida uma graduação do peso mínimo em função da capacidade do motor, com os carros de 3 litros sobrealimentados, ou 4.5 litros atmosféricos, a terem de pesar 850 kg). Nuvolari (o maior dessa época e um dos grandes de todos os tempos), Caracciola, Varzi e Rosemeyer são os nomes dos herois que conseguiram explorar a performance dessas maquinas assombrosas, com jantes de raios e pneus estreitos, em pistas inimagináveis!?!…

E é, precisamente, o indomável espírito desses pioneiros da velocidade, dos seus brilhantes seguidores (Fangio, Ascari, Moss, Clark, Rindt, Stewart, Lauda…, até aos mais recentes Prost, Senna, Schumacher, Alonso e Räikkönen) e dos homens cujo génio tecnológico lhes forneceu o instrumento ideal para exprimirem o seu talento (entre os quais

Colin Chapman é uma referência incontornável que a exposição dos 100 anos de GP, apresentada no Autosport International, pretende celebrar.

Texto, Pedro Silva, para o AutoSport

FOTOS José Fonseca/Imagepress