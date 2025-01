100% Motorsport: Nasceu em Baltar uma nova estrutura de competição

Nasceu em Baltar uma nova estrutura de competição liderada por Jorge Santos. A 100% Motorsport aposta em ‘atacar’ com ambição os ralis, a Montanha, Ralicross e o Todo-o-Terreno, já em 2025.

Ambição e foco no sucesso, é o mote da 100% Motorsport, a nova estrutura de competição que assentou arraiais na Zona Industrial de Baltar, no concelho de Paredes. Jorge Santos será o “homem do leme” e a equipa técnica incluirá Hugo Lourenço como coordenador, o engenheiro Nelson Lopes, Afonso Silva, Diogo Trigueira e Hélder Trigueira, mecânicos e o eletricista Tiago Ferreira.

A ideia de montar esta estrutura surgiu ao consagrado piloto paredense “já há algum tempo. Eu sabia que, mais dia menos dia, a minha vida empresarial viria parar ao desporto automóvel. Foi o meu primeiro emprego e sempre tive o sonho e a vontade de montar uma empresa ligada ao desporto automóvel. Outros projetos e responsabilidades impediram que fosse mais cedo, mas, agora, a oportunidade surgiu e foi com naturalidade que assumi este desafio”.

A filosofia do projeto passa por “ter uma estrutura espartana, pequena, eficaz e capaz de responder às solicitações dos clientes que transitaram do passado, onde já apoiávamos de forma informal alguns, a novos que não só já apareceram, mas também ainda estão em negociação. Iremos evoluir com os pés bem assentes na terra, de forma calma e gradual, mas assumimos que, logo de início, queríamos estar em várias frentes e, por isso, é já certo que estaremos no Todo-o-Terreno, nos Ralis no Ralicross e na Montanha”.

A 100% Motorsport tem duas modalidades de atuação no seu plano de negócios:a assistência integral a clientes externos, com as suas porpiás viaturas e o aluguer “chave na mão” das viaturas que a estrutura adquiriu e que incluem já um Alpine A110 RGT e um Renault Clio Rally5, destinados a competir nos Ralis e na Montanha, estando a equipa “a fechar um negócio para termos um carro para competir em Ralicross”, destacando Jorge Santos “a importante parceria que acabamos de fechar para o Todo-o-Terreno e que nos permite ter já nas instalações um GPR24”.

100% Motorsport será representante oficial da GPR Sport

As oficinas da 100% Motorsport receberam recentemente o seu novo ‘tesouro’: um protótipo GPR24 preparado para competir em Todo-o-Terreno, nas categorias T3 e Challenger.

O protótipo é a ‘arma de serviço’ do preparador espanhol GRP Sport, liderado por Ruben Garcia, curiosamente também piloto de competição, a exemplo de Jorge Santos e a sua vinda para Portugal selou oficialmente o acordo de parceria entre as duas estruturas.

Tendo como base o trabalho desenvolvido na Depieres pelo recentemente malogrado Fernando Santos, a GPR Sport apresenta o GPR24 chassis, com base no motor Ford EcoBoost 1.0, um propulsor simples, fiável e potente, sendo de realçar que o carro foi concebido com a utilização de elementos mecânicos acessíveis e fáceis de reparar. Tudo pensado para obter a máxima fiabilidade, com fácil reparação e redução da variedade de peças de substituição.

Receber um dos protótipos que tem o toque de Fernando Santos é, para o líder da 100% Motorsport “muito especial. A nossa amizade sempre foi imensa e sempre admirei a genialidade do Fernando. Tive o orgulho de ser o piloto que estreou em Proença-a-Nova a primeira carrinha que o Fernando fez para Todo-o-Terreno, uma Mazda com motor de um BMW 535 e, ser agora o representante em Portugal da GRP Sport e colocar a correr o protótipo saído do talento de um grande amigo, é algo único!”.

Jorge Santos considera esta parceria “fundamental para a nossa empresa. Esta ligação à GPR Sport e o facto de podermos ter à disposição dos clientes o GPR24, a última evolução do protótipo, permite-nos colocar à disposição dos potenciais clientes um carro ganhador na Categoria T3 e dar-lhes a segurança de serem assistidos nas provas pela extraordinária equipa técnica da GPR Sport. A GPR Sport vai ter vários carros disponíveis e já estaremos à partida da primeira prova do campeonato pelo menos com uma unidade, que será tripulado pelo João Rato, estando em negociações com vários pilotos para alargar o leque”.

Ruben Grácia: “esta parceria tem tudo para ser um sucesso”

A aposta da GPR Sport neste protótipo ‘Made in Portugal’ nasceu “de uma enorme pesquisa que fizemos a nível mundial. Encontramos em Portugal, junto do Fernando Santos e a da Depieres, a solução que mais nos impressionou e, desde 2016, foi com ele que começamos a fabricar os chassis dos nossos protótipos. Começamos com as carrinhas T1 e, desde 2019, começamos com o Protótipo T3 que vai agora na sua evolução 24. A morte do Fernando e a amizade e admiração que sempre lhe tive, fez com que adquiríssemos os direitos sobre o seu trabalho e a GPR Sport vai fazer tudo para honrar a sua memória com o trabalho que vamos desenvolver”, relata Rúben Gracia, líder da GPR Sport.

O piloto-preparador espanhol destaca ainda “a enorme experiência da nossa escuderia, fruto dos 20 anos que levamos de atividade, com especial destaque para o Todo-o-Terreno e para os Ralis, que nos permite já ter muitos títulos, muita experiência internacional, do Mundial de Ralis ao Dakar e toda a capacidade para sermos muito competitivos no campeonato português, que é, sem dúvida, um dos melhores do mundo. A parceira que estabelecemos com a 100% Motorsport, para ser o nosso representante em Portugal, é um passo importante para esta nossa abordagem ao campeonato e tem tudo para ser um sucesso”.

Jorge Santos: “farei algumas provas de ralis e vou-me estrear na Montanha”

A sua função de ‘Team Manager’ da empresa que fundou, não irá impedir Jorge Santos de continuar a competir. O rápido piloto de Paredes alinhará aos comandos do Alpine A110 RGT realça que “o meu foco será a gestão da empresa. Com a nossa fantástica equipa técnica, vamos nos entregar de corpo e alma à 100% Motorsport, para que o sucesso seja resultado do nosso empenho e da nossa capacidade. Sempre que for possível, alinharei com o Alpine em ralis e, tudo o indica, irei estrear-me esta época na Montanha, onde aliás, queremos mostrar o carro que tem tudo para ser muito competitivo nessa modalidade na Categoria GT”.

Para já, foco total na estreia da 100% Motorsport, que terá um mês de fevereiro muito intenso. A ESC Online | Baja Montes Alentejanos marca, a 13 e 16 de fevereiro, o arranque do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno | AM48 e, nos dias 22 e 23 de Fevereiro, a estrutura liderada por Jorge Santos jogará ‘em casa’ marcando presença competitiva no arranque da Portugal Rallye Series, cujo epicentro será no complexo do Kartódromo de Baltar.