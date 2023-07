1.ª Perícia do Alto Tâmega vai animar centro de Chaves | AutoSport

O Desporto Motorizado continua a ser uma aposta da Câmara Municipal de Chaves. Fruto da bem-sucedida parceria com o CAMI Motorsport, o próximo dia 15 de agosto levará o rugir dos motores bem ao centro da cidade capital do Alto Tâmega, com a realização da 1.ª Perícia do Alto Tâmega.

Na tarde do feriado, os arruamentos contíguos ao RI 19 vão palco de uma modalidade com pergaminhos entre os pilotos flavienses. Confirmada está a presença de pilotos de grande destaque, prevendo-se também uma grande afluência espanhola.

A Avenida dos Heróis de Chaves e a Avenida Nuno Álvares serão a pista perfeita para um dia que se quer bem passado, em total segurança.

Em disputa três divisões, com prémios até ao sexto classificado.

A 1.ª Perícia Alto Tâmega será, certamente, um excelente aperitivo para o Rali da Água – Transibérico – Eurocidade Chaves/Vérin, que se disputa, entre 14 e 16 de setembro, e que contará, novamente, com uma super especial bem no coração da cidade de Chaves.