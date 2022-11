0,00mg/L é o objetivo: FIA reintroduz testes anti-álcool em provas | AutoSport

A FIA reintroduziu o seu Regulamento Anti-Álcool, que se aplicará a todos os pilotos e funcionários que participem em competições internacionais registadas no Calendário Desportivo Internacional da FIA.

Os testes anti-álcool foram temporariamente interrompidos durante a pandemia de Covid, tendo agora recomeçado com um sistema atualizado e com Técnicos de Álcool Respiratório (BAT) especialmente treinados. A presença de álcool no corpo de um piloto ou oficial durante um evento é proibida.

Para os concorrentes, um primeiro teste pode ser feito por um BAT em qualquer lugar entre três horas antes de uma atividade de condução e até 30 minutos após o fim dessa atividade. No caso de um resultado positivo, um segundo teste de ‘confirmação’ é sempre administrado numa área da estação de controlo no local, utilizando um dispositivo de medição alternativo.

Este processo rigoroso é concebido para garantir a integridade dos resultados.

Caso ambos os testes dêem um resultado positivo, o assunto é imediatamente encaminhado para os Comissários Desportivos do evento.

O mesmo processo será utilizado para Oficiais, que podem ser testados a qualquer momento quando se encontram em serviço. As consequências de reprovação no teste Anti-Álcool são graves, uma vez que a FIA implementa estritamente o princípio da tolerância zero.

Para além da desqualificação automática do piloto de todas as competições do evento, os Comissários têm várias sanções que podem aplicar (dependendo da medição do álcool num volume de respiração, expresso em miligramas por litro, e do número de infracções). Estas sanções incluem uma multa e uma suspensão de um mês a quatro anos.

Um funcionário reprovado no teste anti-álcool verá o seu afastamento automático e imediato das suas funções no Evento. Podem também esperar uma suspensão entre um mês e quatro anos.

Qualquer recusa de um piloto ou funcionário a submeter-se à Prova, quando solicitado, será considerado uma violação do Regulamento e a BAT encaminhará imediatamente o assunto para os Comissários.

A FIA realizou testes anti-álcool nas rondas 6 e 7 do Campeonato Mundial de Rally Cross da FIA de 2022 no Benelux World RX de Spa-Francorchamps.

Um total de 42 pessoas (pilotos e oficiais combinados) foram testados e não houve resultados positivos – com todos a registarem um resultado de 0,00mg/L no teste.