Xavier Lázaro vence Taça de Portugal de Karting e garante ‘dobradinha’ na Iniciação

Xavier Lázaro – campeão nacional em título – venceu a Taça de Portugal de Karting da categoria Iniciação, disputada no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, sob a organização do AIA. Martim Gomes garantiu o segundo lugar, enquanto Francisco Iglésias e Lourenço Antunes foram os terceiro e quarto classificados, respetivamente.

Martim Gomes (Birel ART) foi ontem o mais rápido na sessão de treinos cronometrados, completando a melhor volta aos 1531 metros do traçado algarvio em 1m50,470s. Na primeira manga de qualificação, disputada em 4 voltas, Xavier Lázaro (Birel ART) – campeão nacional em título – bateu toda a concorrência.

Hoje, na segunda manga de qualificação, disputada em 4 voltas, o piloto da Várzea de Sintra largou da pole-position e voltou a vencer – rubricando também a volta mais rápida em 1m50,992s –, tendo Martim Gomes sido um tranquilo segundo classificado, enquanto Francisco Iglésias (Birel ART) e Lourenço Antunes (Birel ART) cruzaram a meta praticamente juntos nas terceira e quarta posições, respetivamente.

Com estes resultados, Xavier Lázaro arrancou na Pré-Final da pole-position e aproveitou-a da melhor forma para dominar a corrida até ao fim, com a volta mais rápida em 1m50,365s. Martim Gomes voltou a ser segundo classificado, Lourenço Antunes cruzou a meta na terceira posição e Francisco Iglésias foi forçado a abandonar.

Na Final, disputada em 5 voltas, Xavier Lázaro voltou a partir da pole-position e esteve sempre na liderança até ver a bandeira xadrez – com a volta mais rápida em 1m49,316s –, conquistando assim a tão ambicionada ‘dobradinha’, já que em 2020 também se sagrou campeão nacional.

Martim Gomes garantiu a segunda posição e a luta pelo terceiro lugar foi interessante de seguir, tendo Francisco Iglésias levado a melhor sobre Lourenço Antunes.

