Xavier Lázaro Vence Taça de Itália de Karting | AutoSport

O piloto português conseguiu a sua primeira vitória na Mini Sub-10 e logo numa pista que é para ele muito especial.

A bandeira de Portugal subiu mais alto no pódio da categoria Mini Sub-10 na Coppa Itália de Karting, prova organizada pelo Automóvel Clube daquele país (ACI), no Circuito Valle del Liri em Arce.

Xavier Lázaro venceu a final da categoria, completando um fim de semana que roçou a perfeição ao volante do DR oficial. O piloto português dominou a Mini Sub-10 durante todo o fim de semana, deixando a sua marca naquela que foi a primeira pista em que rodou em solo transalpino, na altura antes de confirmar o seu contrato com a marca tão bem desenvolvida pelo pentacampeão mundial de Karting, Danilo Rossi.

Sendo o único não italiano a competir na Mini Sub-10 para este evento, na presença de alguns grandes nomes da categoria naquele país, com quem tem disputado provas no Campeonato Italiano e nas competições da WSK Promotion, o piloto português apenas não se colocou no topo da classificação na sexta-feira, durante a qual foi o segundo mais rápido do Qualifying.

Xavier Lázaro começou a vincar a sua ambição vitoriosa no sábado de manhã, vencendo a primeira das duas eliminatórias que definiriam a grelha de partida para a Pré-Final. Durante a tarde, o piloto da Várzea de Sintra confirmou-se favorito, triunfando na derradeira eliminatória.

Hoje de manhã, o piloto português teve que estar ao melhor nível para vencer a Pré-Final, após aceso duelo nas derradeiras voltas com o local Achille Rea (Tonykart). Na Final, largando da primeira posição, Xavier Lázaro ‘disparou’ na frente na abertura do semáforo e não deu a mais pequena hipótese aos seus adversários, consolidando durante a prova uma vantagem que no final das 13 voltas era superior a oito segundos. Nas últimas quatro voltas da corrida, quando se podia limitar a gerir a sua vantagem, o piloto português encontrou motivação para em todas elas melhorar a volta mais rápida da prova, fixando-a em 53.164 segundos. Atrás do piloto da DR chegaram Lorenzo Di Pietrantonio (BabyRace Driver Academy) e Diego Bertellini (KB2 Racing Team).

‘Estou muito feliz por conseguir a minha primeira vitória em Itália e logo numa pista que é tão especial para mim e para a minha equipa’, confessava no final Xavier Lázaro, após triunfar no traçado que está bem perto das instalações da DR SRL. ‘Quero agradecer desde já à minha equipa, em especial ao Danilo Rossi e ao Marco Rossi, aos meus patrocinadores, aos meus pais e a todos que torcem por mim. Estou muito feliz com este resultado que ainda me vai fortalecer e motivar mais para o futuro. Vencer corridas não é fácil e em Itália o nível competitivo é muito forte e bem mais exigente que o que eu conhecia em Portugal. Por isso, este triunfo ainda sabe melhor e espero poder ter esta sensação mais vezes’, confessava muito feliz o jovem piloto que recentemente completou o 10º aniversário.