Xavier Lázaro vence em Sarno na WSK Super Master Series

Xavier Lázaro escreveu hoje mais uma página dourada para o automobilismo nacional.

Xavier Lázaro venceu hoje a Mini Gr. 3 na segunda etapa da WSK Super Master Series, disputada no Circuito Internazionale Napoli, em Sarno, Itália. Ao volante do DR/TM Kart/VEGA oficial, Lázaro escreveu mais uma página de ouro para o automobilismo e karting nacional, ao ser o primeiro piloto português a vencer uma Final de uma categoria num evento WSK Promotion em solo italiano. Xavier Lázaro passa a ser também o primeiro piloto português a triunfar na categoria Mini Gr. 3 numa competição sob a égide do promotor italiano.

Em Sarno, pista nos arredores de Nápoles, Xavier Lázaro esteve verdadeiramente imperial. Depois de na sexta-feira de manhã ser quarto no Qualifying, na tarde do mesmo dia o jovem da Várzea de Sintra venceu pela primeira vez uma Eliminatória na competição. Nesta corrida, Lázaro perdeu a liderança à entrada da última volta, caindo para o quarto lugar. Ainda na mesma volta, com uma ultrapassagem de antologia, veio de quarto até ao primeiro lugar, que conservou até à bandeira de xadrez. No sábado, correu as restantes Eliminatórias, vencendo uma e terminando a outra no sexto lugar.

Com a soma dos pontos atribuídos, o jovem da DR, equipa do pentacampeão mundial de Karting, Danilo Rossi, largou para a Pré-Final em primeiro. Liderou um grupo de três pilotos, com os quais foi trocando posições e à entrada da derradeira curva, na última volta, caiu para o terceiro lugar. Conseguiu, no entanto superar os dois adversários antes da bandeira de xadrez.

Com a vitória da Pré-Final, o jovem de onze anos saiu da pole position para a Final. Liderou a prova e dominou, ainda que a espaços tenha caído para segundo e depois para o terceiro lugar. Com autoridade e mentalidade forte, assumiu rapidamente de novo a primeira posição, abrindo uma vantagem de cerca de um segundo para os mais diretos rivais, distância que geriu na perfeição para vencer pela primeira vez no WSK Super Master Series.

“Realizei mais um sonho, vencer uma etapa de uma competição WSK Promotion”, dizia no final Xavier Lázaro, que não cabia em si de contente. “Lutei muito por este dia, que espero se possa agora repetir muitas vezes. Muito obrigado à minha família pelo apoio incondicional que sempre me dá e quero agradecer ao Danilo, ao meu mecânico Gregório, ao Marco Salemi pelo excelente motor que me proporcionou e a toda a ‘família’ DR”.

Concluídas que estão as primeiras duas de quatro etapas do WSK Super Master Series, Xavier Lázaro é líder na Mini Gr. 3 com 139 pontos, mais 23 que o rival direto, o italiano Niccoló Perico. A próxima etapa da WSK Super Master Series corre-se nos dias 19 a 23 de fevereiro, no South Garda Karting de Lonato.