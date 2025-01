Xavier Lázaro no pódio na abertura da WSK Super Master Series

Xavier Lázaro defendeu com unhas e dentes a terceira posição da Mini Gr.3 no World Circuit La Conca

Xavier Lázaro terminou na terceira posição a Final da 1ª etapa da WSK Super Master Series, disputada no World Circuit La Conca, em Muro Leccese. O português largou para a Final da Mini Gr. 3 na sétima posição, mas desde logo se mostrou ávido de chegar aos lugares de pódio.

Na pista italiana, o jovem da DR fez das ‘tripas coração’ para se manter entre os lugares da frente, já que o seu equipamento não estava tão competitivo quanto o dos seus principais adversários. Na pista italiana, Xavier Lázaro fez a diferença para se superiorizar à concorrência, apenas sendo incapaz de bater os dois pilotos que terminaram à sua frente, Niccolo’ Perico e Achille Rea, respetivamente primeiro e segundo classificados.

Esta foi a primeira prova no ano de 2025 para o jovem piloto que em outubro de 2024 fez história para o automobilismo e karting português, ao trazer pela primeira vez para o nosso país uma medalha de ouro nos FIA Motorsport Games, tornando-se o primeiro piloto a vencer a categoria Karting Sprint Mini.

O piloto português não começou da melhor forma o fim de semana que abriu a temporada da WSK Promotion, já que no Qualifying não foi além do sexto melhor tempo do seu grupo, 14º da geral. Nas três eliminatórias que disputou, sempre lutando com alguma falta de competitividade no motor TM, o jovem da Várzea de Sintra foi melhorando a sua performance, sendo sexto na primeira, para depois por duas vezes concluir na terceira posição. A soma destes resultados colocou Xavier Lázaro a largar do quarto posto para a Pré-Final A, prova que veio a concluir em oitavo.

Saindo da sétima posição para a Final, o piloto português mostrou uma vez mais porque é reconhecidamente um dos mais fortes valores a pontificar na categoria Mini. Com uma corrida muito combativa, Lázaro foi subindo para se colocar em posição de pódio, ainda caiu para o quinto lugar ao ser abalroado pelo italiano António Ianni, mas com garra regressou ao terceirto lugar, que depois defendeu com ‘unhas e dentes’.

Ao garantir a terceira posição da categoria na Final, Xavier Lázaro sai desta primeira de quatro rondas na WSK Super Master Series dentro do top cinco da categoria Mini Gr. 3. A próxima etapa desta competição realiza-se nos dias 5 a 9 de fevereiro no International Circuit Napoli, em Sarno, nos arredores de Nápoles.