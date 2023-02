WSK: Estreia de Noah Monteiro | AutoSport

Noah Monteiro estreou-se no passado fim de semana no WSK. O piloto português, que já tinha competido este ano em Valência nas IAME Euro Series, regressou às pistas, ele que é agora piloto da Kart Republic.

Noah correu na ultra competitiva grelha, com mais de 100 pilotos, da OKJ, uma nova categoria com pneus muito mais macios e motor muito mais potente. O primeiro dia não foi um dia fácil em Franciacorta. A qualificação foi difícil para o Noah, que viu as coisas complicarem-e após ter sido abalroado por um adversário… Assim, teve sempre de arrancar do fundo da grelha para todas as mangas de qualificação, o que não foi tarefa nada fácil. Na primeira manga, logo na partida, um grupo de pilotos bateu mesmo à frente do Noah e ele não teve como evitá-los, danificando a direção e acabando com as esperanças de conquistar alguns lugares… Na segunda, o Noah evitou as confusões e conquistou 10 lugares, mostrando bom andamento e muito determinação.

Nas três mangas de qualificação seguintes vimos grandes corridas do Noah, que subiu 36 lugares na qualificação geral (incluindo uma última corrida em que passou de 29º para 9º).No final, o resultado na qualificação custou demasiado caro e apesar de ter feito grandes corridas e mais de 100 ultrapassagens durante o fim-de-semana, o Noah ficou à porta da final.

No entanto, o desempenho real do Noah foi muito interessante, adaptando-se à nova pista, aos novos pneus mais macios e às corridas com o novo motor e a este nível. A próxima corrida será na Champions of the Future em Valência, a 11-12 de março.