Kart: Xavier Lázaro com boa prestação em Viterbo
Xavier Lázaro concluiu na 13.ª posição a terceira etapa do WSK Super Master Series, disputada no Leopard Circuit, em Viterbo, Itália. O jovem piloto português de 12 anos alcançou pela primeira vez uma Final na categoria OKJ (Júnior).
O fim-de-semana começou de forma promissora, com Lázaro a obter o melhor resultado do ano na qualificação, ao ser quinto no seu grupo e 13.º na classificação geral. Representando oficialmente a DR, o piloto manteve um desempenho consistente nas quatro corridas eliminatórias, somando dois quartos lugares, um quinto e um sétimo, garantindo assim presença na Final.
No domingo, voltou a demonstrar maturidade competitiva ao terminar a Pré-Final A na sexta posição. Na corrida decisiva, partiu do nono lugar e manteve-se grande parte da prova na oitava posição. Já na última volta, chegou a ascender ao sétimo posto, mas um toque de um adversário fê-lo perder várias posições, cruzando a meta em 13.º.
Apesar do desfecho menos favorável, a prestação ao longo de todo o evento evidenciou evolução e consistência, reforçando as expectativas para as próximas provas.
Lázaro regressa agora a Itália entre 4 e 8 de março, para disputar a quarta etapa da competição no South Garda Karting, em Lonato.
