WRS quer encontrar o próximo campeão e lança iniciativa “Onde está o Campeão?

Ricardo Andrade criou a Welwitschia Racing Services (WRS) para auxiliar a carreira de Rui Andrade, piloto da Motopark no EuroFormula Open, e no âmbito da sua atividade decidiu criar uma iniciativa que visa encontrar um jovem com talento a quem oferecerá a sua primeira época no Karting.

Para isso vai realizar a iniciativa “Onde está o Campeão?” que decorre nos próximos dias 22 de março e 5 de abril, com eliminatórias em simulador profissional nas instalações da equipa e, depois, na pista do Kartódromo de Évora, em karts, vai ser encontrado o jovem piloto vencedor da iniciativa.

De acordo com o regulamento a que pode aceder mais abaixo, a iniciativa está aberta a jovens de ambos os sexos entre os 6 e os 8 anos, sendo que o vencedor que passar pelas eliminatórias em simulador e, depois, em pista, irá disputar a temporada de 2020, inteiramente grátis (incluí fato, kart e assistência), com a WRS, no Troféu Rotax-Micro Academy.

Para Ricardo Andrade: “O trabalho que fizemos com o Rui Andrade permite-nos perceber como difícil é iniciar uma carreira no desporto automóvel e temos assistido, através dos nossos técnicos, aos muitos obstáculos que os mais petizes encontram para assumirem uma carreira. Por isso, a WRS entendeu que deveria fazer a sua parte e, por isso, decidimos lançar esta iniciativa que pode ajudar um jovem a lançar os alicerces para uma carreira de sucesso para voltarmos a ter um piloto português no topo da competição. Assim, oferecemos a qualidade da nossa formação e um pacote completo, totalmente gratuito, ao miúdo ou miúda que ganhar as eliminatórias nos nossos simuladores e, depois, na pista de Évora. Sentimos que estamos a fazer a nossa parte para promover a competição em Portugal” disse.

A iniciativa ‘Onde está o Campeão?’ destina-se a jovens dos 6 aos 8 anos. A taxa de inscrição é de 50 euros, as eliminatórias irã decorrer em três fases: provas em simulador acessível para avaliar o talento dos jovens aspirantes a pilotos; provas em simulador avançado, idêntico ao utilizado pelo piloto Rui Andrade, para realizar segunda peneira aos candidatos; ensaios em pista com karts reais para apurar o vencedor da iniciativa.

Todas as informações devem ser solicitadas à equipa ([email protected]) e em qualquer das fases, todos os pilotos devem ser acompanhados pelos pais. No final das três eliminatórias, serão encontrados os quatro melhores que vão disputar uma finalíssima de onde sairá o aquele que vai fazer parte da equipa Escola de Pilotagem WRS. O vencedor será apoiado pela estrutura de competição, marketing e comunicação da Escola de Pilotagem WRS, para cumprir uma época inteira de karting totalmente de borla.

CLIQUE AQUI PARA LER O REGULAMENTO