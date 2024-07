Vicente Capela no top-5 em Itália no Champions of the Future Academy

Vicente Capela voltou a ser um dos principais protagonistas na terceira jornada dupla dos Champions of the Future Academy da categoria Mini 60cc, competição promovida pela RGMMC em parceria com a Fórmula 1 Academy. Na prova disputada no traçado italiano de Franciacorta, depois de ter sido terceiro classificado na primeira manga de qualificação com a volta mais rápida e garantido o top-5 no sábado, no domingo encerrou o top-10, resultados que permitem ao piloto de Beja estar agora na 8.ª posição da competição entre 41 classificados oriundos de vários países.

Na terceira jornada dupla dos Champions of the Future Academy da categoria Mini 60cc – competição monomarca, cujos karts estão equipados com motores TM, chassis Parolin e pneus Vega fornecidos pela organização e destinado a pilotos dos 10 aos 12 anos –, Vicente Capela, apesar de não ter tido muita sorte nos treinos cronometrados do primeiro dia de competição, dado que foi o 25.º mais rápido (devido a uma dificuldade técnica no kart aquando da entrada para a pista), mostrou toda a sua classe logo a seguir na primeira manga de qualificação, onde recuperou nada menos do que 22 lugares (!) em 7 voltas, para ser o terceiro a ver a bandeira xadrez e com a volta mais rápida da corrida em 55,440s. Na segunda manga de qualificação, onde voltou a arrancar da 25.ª posição, recuperou nove lugares e terminou no 16.º posto. Assim, na soma dos dois resultados, o jovem piloto de Beja garantiu o 6.º lugar na grelha de partida para a Final, na qual foi um meritório quinto classificado, mas a discutir um lugar no pódio, numa corrida em que venceu o experiente piloto belga Bruno Priam.

No segundo dia de competição, Vicente Capela, de apenas 10 anos de idade, para além de sentir que o chassis estava danificado após alguns toques que sofreu no sábado, também não teve sorte no sorteio dos motores, pois o carburador estava ‘entupido’, pelo que o jovem piloto português não foi além do 17.º lugar nos treinos cronometrados. Nas duas mangas de qualificação, o jovem piloto português obteve um 17.º e um 11.º lugar, enquanto que na Final, onde arrancou da 12.ª posição, fechou o top-10, obtendo importantes pontos para as contas do campeonato, onde é agora 8.º classificado entre 41 participantes oriundos de vários países e numa altura em que ainda faltam disputar três jornadas duplas.

“No sábado, sofri alguns toques no chassis e apesar de termos tentado corrigi-lo da melhor forma, no domingo senti que ele não estava nas melhores condições. Para além do problema com o chassis, também não tive sorte no novo sorteio dos motores, pois o carburador estava ‘entupido’ e fez com que eu não conseguisse melhor do que 17.º lugar nos treinos cronometrados. Contudo, mantive-me focado em voltar a ter bons resultados como no sábado, mas na primeira manga de qualificação um procedimento de partida que não nos pareceu correto, contribuiu para eu fosse 17.º classificado. Já na segunda manga de qualificação, numa altura em que eu tinha recuperado várias posições, a amostragem de uma bandeira vermelha devido a um acidente, fez com que eu perdesse várias posições”, começou por nos explicar Vicente Capela, para depois fazer um balanço desta terceira jornada dupla e desta experiência na sua carreira:

“Depois dos resultados que alcancei na pista italiana de Cremona (que desconhecia por completo) e em Valência (Espanha), penso que esta terceira jornada dupla em Franciacorta (Itália) também foi muito positiva. Apesar de todos os contratempos que já referi, esta experiência de competir nos Champions of the Future Academy está a ser bastante positiva e até estou na 8.ª posição do campeonato entre 41 participantes de várias nacionalidades. Contudo, tanto eu como a minha equipa, sentimos que a subida a um dos lugares do pódio está próxima. É esse o nosso sentimento. Infelizmente, não vou poder disputar a quarta jornada dupla dos Champions of the Future Academy, no Dubai, porque coincide com uma prova do Campeonato de Portugal Rotax, onde eu estou na liderança e tenho legítimas aspirações para me sagrar campeão nacional. No entanto, vou disputar depois as quinta e sexta jornadas duplas, que se realizaram nos Emirados Árabes Unidos (nas pistas de Al Ain e Al Forsan) e tentarei com os meus coach’s Pedro Ivars e Toti da minha equipa Gamoto obter novamente bons resultados. Por fim, faço um agradecimento especial ao meu mecânico, Adrian Vaz, pelo esforço e dedicação ao longo do fim de semana em Franciacorta”, concluiu Vicente Capela.

O jovem piloto de Beja, depois de umas merecidas férias em agosto, regressa à competição já nos dias 7 e 8 de setembro, em Leiria, onde irá defender a liderança na categoria Micro Max do Campeonato de Portugal Rotax.

Por Filipe Cairrão