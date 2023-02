Vem aí o ‘Iceboy’: Robin Raikkonen ‘cresce’ no Karting | AutoSport

Tem sete anos, chama-se Robin Raikkonen é filho do Campeão do Mundo de F1, Kimi Raikkonen e já ‘cresce’ no Karting. Como se vê pela foto, já ganha taças, e uma coisa para já sabemos: tem dos melhores ‘treinadores’ que podia ter, o próprio Iceman, Kimi Raikkonen. Agora é deixá-lo crescer. Talvez o ADN possa contribuir para novo capítulo nos livros de história do desporto motorizado.