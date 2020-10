Troféu Rotax decide títulos este fim-de-semana em Braga

Este fim-de-semana chega ao final o Troféu Rotax com a realização da quinta prova no Kartódromo Internacional de Braga. 60 inscritos divididos por sete categorias distintas: Micro Academy, Micro Max, Mini Max, Júnior Max, Senior Max, DD 2 e DD2 Master.

Afonso Lopes lidera a tabela classificativa entre os pilotos da Micro Academy, Afonso Ferreira na Micro Max, Rodrigo Vilaça na Mini Max, Guillermo Pernia na Júnior Max, Josse Doorgest na Senior Max, Gonçalo Coutinho na DD2 e Bravo Lima na DD2 Master. No entanto, Jesse Doorgest não participará na prova este fim-de-semana por estar a competir no Champions of the Future no Algarve o que abre boas perspectivas para que outros pilotos fiquem com o título.