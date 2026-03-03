Troféu FIA Karting Academy: Pilotos portugueses escolhidos

Portugal já definiu os representantes no Troféu FIA Karting Academy nas categorias Júnior e Sénior. O atual Campeão de Portugal Rotax Júnior, Daniel Ferreira, foi o escolhido para a categoria Júnior, enquanto Jan Rodrigues representará o país entre os Séniores.

Com 14 e 15 anos, respetivamente, os jovens pilotos terão pela frente três jornadas cada. Na categoria Júnior, Daniel Ferreira competirá em Genk (Bélgica), entre 21 e 24 de maio, em Sarno (Itália), de 2 a 5 de julho, e em Viterbo (Itália), de 8 a 11 de outubro. Já Jan Rodrigues alinhará na categoria Sénior em Chiva-Valência (Espanha), de 7 a 10 de maio, em Mülsen (Alemanha), de 11 a 14 de junho, e em Kristianstad (Suécia), entre 30 de julho e 2 de agosto.

Criado em 2010, o FIA Karting Academy Trophy mantém-se como uma plataforma de referência na formação de jovens talentos, reunindo anualmente pilotos de vários países com o objetivo de potenciar carreiras no karting e no automobilismo. Entre os antigos participantes que atingiram o topo do desporto automóvel destacam-se Charles Leclerc, George Russell e Esteban Ocon.

Daniel Ferreira tem desenvolvido o seu percurso competitivo sobretudo em território nacional, enquanto Jan Rodrigues já soma experiência em provas internacionais, pretendendo agora consolidar esse trajeto nesta competição. Ambos assumem o objetivo de evidenciar o seu potencial e representar Portugal ao mais alto nível.