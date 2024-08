Troféu Easykart Portugal, Palmela: Os vencedores

Téo Pelfrene na categoria EK60, Tomás Morgado na categoria EK100, Frederico Pinto Coelho na categoria EK125 e Pedro Martins na categoria TaG Livre 125 são os novos vencedores do Troféu Easykart Portugal, após a realização da quinta e última prova no Kartódromo Internacional de Palmela, sob a organização da ACDME.

Depois das passagens pelas pistas de Leiria, Bombarral e Évora, o Troféu Easykart Portugal – competição que tem a chancela da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) – cumpriu a quinta e última prova Kartódromo Internacional de Palmela, sob a organização da ACDME.

Na categoria Easykart 60, destinada a pilotos dos 6 aos 11 anos, Téo Pelfrene foi o mais rápido nos treinos cronometrados com uma volta em 57,325s ao traçado de Palmela. Nas três corridas, Téo Pelfrene bateu toda a concorrência, pelo que somou o máximo de pontos possíveis (150) e voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, sagrando-se também o vencedor da edição 2024 do Troféu Easykart Portugal na categoria EK60.

Tomás Soeiro, foi terceiro classificado na primeira corrida e segundo nas Corridas 2 e 3, obtendo assim a segunda posição na prova com 130 pontos, enquanto Noam Ehrlich, com um segundo e dois terceiros lugares, completou o pódio com 125 pontos. Os ‘rookies’ e ainda muito jovens Duarte Deus (111 pontos) e Lana Pelfrene (102), terminaram, respetivamente, nas posições seguintes.

Na categoria Easykart 100 (dos 11 aos 15 anos), Tomás Morgado foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 55,350s e depois, com dois terceiros lugares e uma vitória, somou 130 pontos, sendo suficientes para ganhar quer a prova de Palmela quer o Troféu Easykart Portugal da categoria EK100.

Com menos um ponto, 129, fruto de um segundo lugar, um quinto lugar e uma vitória, Manuel Madama Filho garantiu o lugar intermédio do pódio, enquanto Liam Teixeira, que obteve um quarto e dois segundos lugares, concluiu a prova na terceira posição. Tomás Carapucinha somou 112 pontos e garantiu o quarto lugar, seguindo-se Salvador Rodrigues (108) e Yasmin Mattos (105) nas quinta e sexta posições, respetivamente.

Quanto à categoria Easykart 125 (a partir dos 14 anos) Frederico Pinto Coelho voltou a ser o mais rápido nos treinos cronometrados, com o registo de 54,301s e depois venceu as Corrida 1 e 2 e foi segundo classificado na Corrida 3. Com esta prestação, o jovem piloto de Lisboa totalizou 145 pontos, suficientes para vencer a jornada de Palmela, assim como o Troféu Easykart Portugal 2024 na categoria EK125.

Davin Jafarov, com um quinto lugar, um segundo lugar e uma vitória, somou 129 pontos e garantiu a segunda posição, tendo Frederico Vasco completado o pódio com 116 pontos, seguindo-se Nathan Corbet (114) e Pedro Cancela de Abreu (114), por esta ordem, nas posições seguintes.

Na categoria TaG Livre, destinada a karts em que o chassis é de escolha livre e com motores até 125cc equipados com embraiagem e motor de arranque elétrico, Jorge Saraiva foi o mais rápido nos treinos cronometrados, com o tempo de 51,286s. O jovem piloto de Angola obteve depois três segundos lugares, pelo que totalizou 135 pontos. Esta regularidade nos lugares da frente, permitiu a Jorge Saraiva vencer a prova de Palmela, na qual Martim Romão, fruto de uma vitória e de dois terceiros lugares, garantiu a segunda posição, com 130 pontos.

Rafael Rajani, com um oitavo lugar e duas vitórias, somou 126 pontos e completou o pódio, enquanto Pedro Martins – que acabou por vencer o Troféu Easykart Portugal 2024 – com 111 pontos e Tiago Marante Baía (108) encerraram, por esta ordem, o top-5. Pedro Miguel Pinto (90) foi o sexto classificado, na frente de Pedro Loureiro (88) e Telmo Nunes (85), respetivamente.