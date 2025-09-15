Troféu Easykart Portugal: Leiria foi palco de corridas intensas
Martim Gomes na categoria EK60, Tomás Carapucinha na categoria EK100, Vasco Simões na categoria EK125 e Diogo Caetano na categoria TaG Livre 125 venceram a quarta prova do Troféu Easykart Portugal, disputada este fim de semana, no Kartódromo Internacional de Leiria, sob a organização da ACDME.
Após as primeiras três provas no Bombarral, em Évora e em Palmela, o Troféu Easykart Portugal – competição que tem a chancela da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) – prosseguiu, este fim de semana, Kartódromo Internacional de Leiria, com a organização a cargo da ACDME. Tal como nas jornadas anteriores, o regressou da competição animada com os chassis Birel ART, voltou a proporcionar boas corridas e emoção.
Na categoria Easykart 60, destinada a pilotos dos 6 aos 11 anos, Francisco Iglésias foi o mais rápido nos treinos cronometrados, com uma volta em 55,886s. Nas três corridas, Martim Gomes, depois de ser segundo classificado na primeira, venceu a segunda e a terceira, somando assim, 145 pontos, suficientes para subir ao lugar mais alto do pódio. Francisco Iglésias – que venceu a primeira corrida e foi segundo classificado na segunda e na terceira – garantiu um excelente segundo lugar com 140 pontos, enquanto Christian Coutto – sempre terceiro classificado – completou o pódio com 120 pontos. Duarte de Deus foi um honroso quarto classificado com 111 pontos.
Na categoria Easykart 100 (dos 11 aos 15 anos), Tomás Carapucinha foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 52,704s. Nas três corridas houve muita competitividade, mas com uma vitória e dois segundos lugares, Tomás Carapucinha totalizou 140 pontos e garantiu o lugar mais alto do pódio. Michael Mandim, com um segundo e um quarto lugares, e com uma vitória na última corrida, amealhou 132 pontos, suficientes para também assegurar um lugar (segundo) no pódio. Miguel Barbosa somou dois quintos lugares e uma vitória, fundamental para completar o pódio com 118 pontos.
Martim Acúrcio foi o quarto classificado (117 pontos), seguindo-se Liam Teixeira (111), Tomás Morgado (93), Dinis Santos (82), Vasco Nobre (78) e Martim Jorge (74).
Quanto à categoria Easykart 125 (a partir dos 14 anos) Frederico Vasco foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 52,417s, mas no final das três corridas quem subiu ao lugar mais desejado do pódio foi Vasco Simões, graças a um segundo lugar e a duas vitórias, que lhe permitiram somar 145 pontos. Com 140 pontos, fruto de uma vitória e dois segundos lugares, Frederico Vasco foi um honroso segundo classificado.
Na categoria TaG Livre, destinada a karts em que o chassis é de escolha livre e com motores até 125cc equipados com embraiagem e motor de arranque elétrico, Diogo Caetano depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados com o registo de 48,841s, esteve imbatível nas três corridas, obtendo assim a pontuação máxima (150 pontos). Uma vitória com distinção no Troféu Easykart Portugal.
Por sua vez, Davin Jafarov foi sempre o segundo classificado nas três corridas, assegurando assim, com 135 pontos, o segundo lugar na prova, enquanto Frederico Pinto Coelho, com 117 pontos, graças a um quarto e a dois terceiros lugares, completou o pódio.
Francisco Marques foi o quarto classificado com 114 pontos, seguindo-se Gonçalo Garoupa com 99 e Pedro C. Abreu, com 96 pontos.
A quinta e última prova do Troféu Easykart Portugal está agendada para 22 e 23 de novembro e será disputada no KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral.
