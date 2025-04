Troféu Easykart Portugal: Arranque no Bombarral

O Troféu Easykart Portugal 2025, organizado sob a chancela da FPAK, iniciou-se este fim de semana no KIRO – Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral, com mais de 30 pilotos distribuídos por cinco categorias. Este ano, o troféu apresenta maior participação, atribuída às alterações feitas na época passada. A competição, que inclui cinco provas em quatro pistas diferentes (Bombarral, Évora, Palmela e Leiria), mantém o formato de três corridas por jornada para definir a classificação final. O regulamento continua a focar-se em custos reduzidos e formato ‘arrive and drive’, acessível tanto a iniciantes como a pilotos experientes. A temporada culminará nas Easykart International Finals, de 3 a 5 de outubro, em Lonato, Itália.

Na categoria Easykart 60, destinada a pilotos dos 6 aos 11 anos, Téo Pelfrne foi o mais rápido nos treinos cronometrados com uma volta em 53,639s ao traçado da região oeste. O jovem piloto de Cascais impôs-se depois nas três corridas, totalizando o máximo de pontos possíveis (150) e, naturalmente, conquistou o lugar mais alto do pódio. Francisco Iglésias garantiu o segundo lugar com 130 pontos, na frente do ‘rookie’ João Dionísio, que completou o pódio com 125 pontos. Lourenço Antunes (105 pontos) e Christian Couto (102), fecharam o top-5, seguindo-se Martim Gomes (93 pontos) e Duarte Deus (90) que se estreou no Karting apenas no ano passado.

Na categoria Easykart 100 (dos 11 aos 15 anos), Michael Landim foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 51,625s, enquanto que nas três corridas – muito emocionantes com a decisão quanto ao vencedor a surgir praticamente na linha de meta – foi Tomás Carapucinha quem somou o maior número de pontos (145), fruto de duas vitórias e um segundo lugar, pelo que colheu os louros nesta primeira prova do Easykart. Liam Teixeira – vencedor da Corrida 1 – garantiu a segunda posição com 115 pontos e Martim Acúrcio completou o pódio com 114 pontos, enquanto Michael Landim (113) e Noam Ehrlich (111) encerraram o top-5.

Tomás Morgado (96) foi sexto classificado, na frente de Miguel Barbosa (93), Martim Jorge (74), Vasco Nobre (72), Dinis Santos (70) e de Salvador Rodrigues (48).

Quanto à categoria Easykart 125 (a partir dos 14 anos) Maria Inês Lourenço foi a mais rápida nos treinos cronometrados com o tempo de 50,840s. Davin Jafarov venceu as Corridas 1 e 3 e foi segundo na Corrida 2, totalizando 72 pontos, que lhe permitiu subir ao lugar mais alto do pódio. Mas o jovem piloto do Azerbaijão contou ao longo da prova com a oposição de Frederico Vasco – vencedor do Corrida 2 – e de Maria Inês Lourenço, que, por esta ordem, completaram o pódio.

Na categoria TaG Livre, destinada a karts em que o chassis é de escolha livre e com motores até 125cc equipados com embraiagem e motor de arranque elétrico, Diogo Caetano foi o mais rápido nos treinos cronometrados com uma volta em 47,486s e depois de ser segundo classificado na Corrida 1, triunfou nas Corridas 2 e 3, assegurando assim, com 145 pontos, a vitória na prova do Bombarral. Gonçalo Garoupa, com 124 pontos, garantiu a segunda posição, enquanto Tiago Baía (111) completou o pódio. Diogo Caetano (109), que venceu a Corrida 1, foi quarto classificado e Francisco Varandas (105) fecharam o top-5, na frente de Sérgio Nicolau (102) e de Pedro Cancela Abreu (99).

Novidade do Troféu Easykart Portugal 2025, foi a introdução da categoria DD2, mas, para já, com os pilotos Pedro Loureiro e Helmuth Bormann a darem espetáculo com os karts igualmente equipados com caixa de velocidades.

A segunda jornada do Easykart Portugal está agendada para 18 de maio e será disputada no Kartódromo de Évora.