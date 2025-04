Troféu Easykart Portugal arrancou com êxito no Bombarral

O Troféu Easykart Portugal 2025, que tem a chancela da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), arrancou, estefim de semana, no KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral, com a realização da primeira prova, envolvendo mais de três dezenas de pilotos, distribuídos por cinco categorias distintas.

OTroféu Easykart Portugal arrancou bem mais concorrido em 2025, muito provavelmente pelas alterações introduzidas na época passada, pois também esta temporada, para além de ser igualmente disputado em cinco provas, também visitará quatro traçados distintos: Bombarral, Évora, Palmela e Leiria. A fórmula de competição torna igualmente o Troféu Easykart Portugal mais atrativo, assim como o sistema de pontuação, ou seja, cada jornada é composta por três corridas distintas, através das quais se obtêm a classificação final da prova.

De resto, a competição mantém um regulamento que permite a prática do Karting a preços reduzidos, pois as afinações permitidas nos karts são muito limitadas, sendo, basicamente, uma competição de ‘arrive and drive’, ideal para quem se inicia na modalidade, bem como para quem já tem uma longa paixão por ela. E, por outro lado, mantém a ‘cereja no topo do bolo’, nomeadamente as Easykart International Finals, que este ano irão decorrer entre 3 e 5 de outubro, na pista italiana de Lonato. Mas, para já, vamos às corridas da jornada de abertura deste fim de semana no Bombarral.

Na categoria Easykart 60, destinada a pilotos dos 6 aos 11 anos, Téo Pelfrne foi o mais rápido nos treinos cronometrados com uma volta em 53,639s ao traçado da região oeste. O jovem piloto de Cascaisimpôs-se depoisnas três corridas, totalizando o máximo de pontos possíveis (150) e, naturalmente, conquistou o lugar mais alto do pódio. Francisco Iglésias garantiu o segundo lugar com 130 pontos, na frente do ‘rookie’ João Dionísio, que completou o pódio com 125 pontos. Lourenço Antunes (105 pontos) e Christian Couto (102), fecharam o top-5, seguindo-se Martim Gomes (93 pontos) e Duarte Deus (90) que se estreou no Karting apenas no ano passado.

Na categoria Easykart 100 (dos 11 aos 15 anos), Michael Landim foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 51,625s, enquanto que nas três corridas – muito emocionantes com a decisão quanto ao vencedor a surgir praticamente na linha de meta – foi Tomás Carapucinha quem somou o maior número de pontos (145), fruto de duas vitórias e um segundo lugar, pelo que colheu os louros nesta primeira prova do Easykart. Liam Teixeira – vencedor da Corrida 1 – garantiu a segunda posição com 115 pontos e Martim Acúrcio completou o pódio com 114 pontos, enquanto Michael Landim (113) e Noam Ehrlich (111) encerraram o top-5.

Tomás Morgado (96) foi sexto classificado, na frente de Miguel Barbosa (93), Martim Jorge (74), Vasco Nobre (72), Dinis Santos (70) e de Salvador Rodrigues (48).

Quanto à categoria Easykart 125 (a partir dos 14 anos) Maria Inês Lourençofoi a mais rápida nos treinos cronometrados com o tempo de 50,840s. Davin Jafarov venceu as Corridas 1 e 3 e foi segundo na Corrida 2, totalizando 72 pontos, que lhe permitiu subir ao lugar mais alto do pódio. Mas o jovem piloto do Azerbaijão contou ao longo da prova com a oposição de Frederico Vasco – vencedor do Corrida 2 – e de Maria Inês Lourenço, que, por esta ordem, completaram o pódio.

Na categoria TaG Livre, destinada a karts em que o chassis é de escolha livre e com motores até 125cc equipados com embraiagem e motor de arranque elétrico, Diogo Caetanofoi o mais rápido nos treinos cronometrados com uma volta em 47,486se depois de ser segundo classificado na Corrida 1, triunfou nas Corridas 2 e 3, assegurando assim, com 145 pontos, a vitória na prova do Bombarral. Gonçalo Garoupa, com 124 pontos, garantiu a segunda posição, enquanto Tiago Baía (111) completou o pódio. Diogo Caetano (109), que venceu a Corrida 1, foi quarto classificadoe Francisco Varandas (105) fecharam o top-5, na frente de Sérgio Nicolau (102) e de Pedro Cancela Abreu (99).

Novidade do Troféu Easykart Portugal 2025, foi a introdução da categoria DD2, mas, para já, com os pilotos Pedro Loureiro e Helmuth Bormann a darem espetáculo com os karts igualmente equipados com caixa de velocidades.

A segunda jornada do Easykart Portugal está agendada para 18 de maio e será disputada no Kartódromo de Évora.