Três portugueses qualificados para as Finais da 1.ª prova da IAME Euro Series

No circuito belga de Mariembourg, a categoria X30 Mini está a ser disputada por 42 pilotos e a categoria X30 Júnior conta com 49 participantes.

Por Filipe Cairrão/Foto HelloFoto

Depois dos treinos cronometrados realizados ontem, hoje foi a vez de se disputaram as mangas de qualificação que determinaram a grelha de partida para a Pré-Final, agendada para amanhã.

Na categoria X30 Mini, Rodrigo Seabra (Redspeed), integrado na equipa britânica Oliver Rowland Motorsport, com um 7.º, um 6.º e um 5.º lugares foi 8.º classificado no final das mangas de qualificação, pelo que garantiu o apuramento direto para a Final, tendo antes de disputar a Pré-Final (da qual vai partir do 8.º posto) que determinará a grelha de partida da corrida decisiva.

Martim Marques (Parolin), que está a correr pela primeira vez pela Parolin Espanha, apesar do novo chassis não estar a colaborar, com um 16.º, um 13.º e 14.º lugares foi 29.º classificado no final das mangas de qualificação, assegurando também o apuramento direto para a Final, tendo antes de disputar a Pré-Final (da qual vai partir do 29.º lugar).

Pior sorte teve Maria Germano Neto (FA), que atua na equipa espanhola FA Racing Team, de Fernando Alonso. A piloto portuguesa foi obrigada a abandonar na primeira manga de qualificação devido a um incidente, sendo depois 16.º e 15.º classificada nas restantes, pelo que terminou esta fase da prova na 36.ª posição. Maria Germano Neto vai amanhã disputar a corrida de repescagem, cujos primeiros seis classificados se juntarão aos 30 que hoje já se apuraram para a Pré-Final.

O britânico Ben Smith (Kart Republic), da Fusion Motorsport, venceu as três mangas de qualificação que disputou e amanhã vai partir da pole-position da Pré-Final.

Categoria Júnior

Noah Monteiro (Redspeed), integrado na equipa Victorylane Karting, com um 16.º, um 8.º e um 11.º lugares foi 24.º classificado no final das mangas de qualificação da categoria X30 Júnior, pelo que garantiu o apuramento direto para a Final, tendo antes de disputar a Pré-Final (da qual vai partir do 24.º posto) que determinará a grelha de partida da corrida decisiva.

Francisco Costa (Kosmic) teve problemas na primeira manga que o forçou a desistir, sendo depois 21.º e 22.º classificado nas restantes, pelo que terminou esta fase da prova na 48.ª posição. O piloto português vai amanhã disputar a corrida de repescagem, cujos primeiros seis classificados se juntarão aos 30 que hoje já se apuraram para a Pré-Final.

Ontem William Macintyre (Kosmic) foi o mais rápido nos treinos cronometrados ao percorrer os 1366 metros da pista de Mariembourg em 56,663s. Hoje, o experiente piloto britânico, depois de ser obrigado a desistir na primeira manga de qualificação, venceu a segunda e na terceira cruzou a meta no segundo posto, pelo que foi 15.º classificado no final das mangas de qualificação, cuja primeira posição ficou na posse do francês Theophile Nael (Tonykart) que somou três vitórias e assim vai arrancar amanhã da pole-position na Pré-Final.