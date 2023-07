Tomás Gomes vai correr em Itália no FIA Karting Academy Trophy | AutoSport

Tomás Gomes vai disputar, no próximo fim de semana, a terceira prova do FIA Karting Academy Trophy, na pista italiana de Cremona. Na derradeira jornada da competição promovida pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) e que visa detetar novos talentos, o jovem piloto português tem a ambição de voltar a qualificar-se para a Final, entre 45 talentosos pilotos, oriundos de 45 países e 5 continentes.

Integrado no restrito pelotão do FIA Karting Academy Trophy, competição promovida pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) e que pretende revelar novos talentos, Tomás Gomes, o único representante português, de apenas 13 anos, vai novamente descobrir uma pista nova, a de Cremona, em Itália, na terceira e última prova, agendada para o próximo fim de semana.

Na competição destinada a pilotos dos 12 aos 14 anos, indicados pelas federações dos seus países, o jovem piloto português começou com um enorme desafio, dado que teve de correr no traçado de Třinec, na República Checa, que desconhecia por completo, assim como todo o material que utilizou, pois nunca tinha corrido com um kart equipado motor Vortex nem com um chassis Exprit, nem com pneus Vega. Mas superou o desafio com distinção, dado que garantiu logo a qualificação para a Final e foi um honroso 24.º classificado. Na segunda prova, Tomás Gomes também se estreou a correr na pista de Rodby, na Dinamarca, e estava em excelente posição para chegar à Final, até ser abalroado por um concorrente italiano na segunda manga de qualificação.

Agora, no circuito italiano de Cremona, novamente com o grau de exigência de se adaptar a uma pista que desconhece por completo, o jovem piloto português ambiciona obter novamente a qualificação para a Final e depois lutar pelo melhor resultado possível. “Para além de voltar a correr numa pista que não conheço, vai ser apenas a terceira vez que vou correr com um kart equipado com um motor Vortex, chassis Exprit e pneus Vega, mas estou motivado para fazer uma boa prova. O meu objetivo é garantir a qualificação para a Final e depois lutar pelo melhor resultado. Tal como nas jornadas de Třinec e de Rodby, também não fiz qualquer treino em Cremona, o que é uma desvantagem considerável para mim, pois a maioria dos outros pilotos já treinou em Cremona e também participou em corridas. Contudo, com os treinos que tenho feito em Portugal, vou dar o meu melhor”, referiu Tomás Gomes, na antevisão da prova italiana.

Sendo a jornada de Cremona a última do FIA Karting Academy Trophy, o jovem piloto bracarense faz um balanço da experiência até ao momento: “Tem sido uma experiência muito positiva e ficará para a vida, pois estou a correr em pistas novas e com excelentes pilotos, de dezenas de países, com quem tive oportunidade de fazer novas amizades. Por vezes os resultados não foram os que pretendia, mas estou muito feliz por ter conseguido disputar a Final da República Checa e, na Dinamarca, apesar de ter ficado a um ponto da qualificação para a Final (porque fui abalroado por um adversário numa manga), também tive uma boa prestação”, acrescentou Tomás Gomes.