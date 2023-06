Tomás Gomes perto da Final na Dinamarca no FIA Karting Academy Trophy | AutoSport

Com apenas 13 anos, Tomás Gomes é o representante de Portugal no FIA Karting Academy Trophy, competição promovida pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) e que reúne 44 pilotos de 44 países e cinco continentes. Entre os jovens talentos internacionais, o piloto de Braga descobriu, este fim de semana, o circuito de Rodby, na Dinamarca, onde estava em excelente posição para chegar à Final, até ser abalroado por um concorrente italiano na segunda manga de qualificação.

O FIA Karting Academy Trophy é uma competição monomarca onde já despontaram estrelas como o atual piloto da Ferrari na Fórmula 1, Charles Leclerc, vencedor deste troféu em 2011.Com karts equipados com motores Vortex, chassis Exprit e pneus Vega fornecidos pela organização, a competição é intensa e equilibrada no pelotão com pilotos entre os 12 e os 14 anos de idade. Campeão de Portugal Rotax Júnior em 2022, Tomás Gomes foi o escolhido pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) para representar o país, acedendo logo à Final na primeira prova do troféu, disputada na República Checa.

Este fim de semana, Tomás Gomes teve mais uma descoberta absoluta na Dinamarca, no circuito de Rodby, onde vários dos pilotos do FIA Karting Academy Trophy já tinha competido há duas semanas. Sem conhecer o traçado, Tomás Gomes começou por ser o 28.º mais rápido nos treinos cronometrados e depois subiu até ao 19.º lugar na primeira manga de qualificação.

Na segunda manga, quando já estava com um ritmo em crescendo, Tomás Gomes sofreu um toque violento de um concorrente italiano que afetou a coluna de direção do kart do português, obrigando-o a desistir. Apesar dos pontos perdidos sem culpa própria na segunda corrida, Tomás Gomes não baixou os braços e recuperou até ao 11.º lugar na terceira e última manga. Com estes resultados, o promissor piloto bracarense ficou no 37.º lugar, a um escasso ponto de aceder à Final!

“Esta pista na Dinamarca foi mais uma novidade absoluta para mim, pois ao contrário de outros pilotos, nunca tinha corrido aqui”, referiu Tomás Gomes, ainda em Rodby. “Estava com um ritmo cada vez mais elevado e a fazer boas recuperações, quando sofri um toque logo no arranque da segunda manga. Foi um momento que comprometeu o nosso resultado final, pois o meu andamento na terceira manga demonstra que tínhamos condições para ir à Final e quem sabe lutar pelo top 10. Ainda assim, esta experiência entre a elite da FIA tem sido fantástica, quer em termos desportivos querem termos pessoais. Vamos tentar fechar bem o troféu em Itália”, afirmou o campeão nacional Júnior Max.

O FIA Karting Academy Trophy encerra no circuito de Cremona,em Itália, de 27 a 30 de julho. Antes disso, Tomás Gomes vai regressar ao Campeonato de Portugal Rotax, em Leiria, nos dias 8 e 9 de julho.