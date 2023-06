Tomás Gomes na Dinamarca para o FIA Karting Academy Trophy | AutoSport

Integrado no restrito pelotão do FIA Karting Academy Trophy, competição promovida pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) e que visa detetar novos talentos, Tomás Gomes – o único representante português – vai disputar, no próximo fim de semana, na pista de Rodby, na Dinamarca, a segunda prova que contará novamente com 45 talentosos pilotos, oriundos de 45 países e 5 continentes.

O FIA Karting Academy Trophy que arrancou em maio, no circuito de Třinec, na República Checa, destinado a pilotos dos 12 aos 14 anos, indicados pelas federações dos seus países, vai prosseguir na próxima quinta-feira, com a realização da segunda prova, que se prolongará até domingo, na pista de Rodby, na Dinamarca.

Tomás Gomes, que é um dos mais jovens do pelotão com 13 anos e o representante de Portugal esta época, teve de descobrir um mundo completamente novo na jornada inaugural, começando desde logo pelo material que utilizou, pois nunca tinha corrido com um kart equipado motor Vortex nem com um chassis Exprit, assim como nunca tinha corrido na pista checa, à qual teve de se adaptar nos dias da prova. Mesmo assim, o jovem bracarense surpreendeu, dado que, logo na estreia, logrou qualificar-se para a tão ambicionada Final (algo que Portugal não conseguia há alguns anos) e garantiu o 24.º lugar.

O grau de exigência para a segunda ronda no próximo fim de semana, na Dinamarca, é praticamente igual, pois vai ter de se adaptar a uma pista que desconhece por completo, bem como irá apenas pela segunda vez correr com um kart equipado com um motor Vortex e chassis Exprit, sendo os pneus Vega também novidade. “Agora a experiência é outra, mas é verdade que o grau de dificuldade é praticamente igual. Contudo, como já disputei a primeira prova, estou confiante de que posso voltar a ter uma boa prestação na Dinamarca, apesar de não conhecer a pista e de ainda não estar, obviamente, totalmente adaptado ao kart, pois só o experimentei uma vez e logo nos dias de prova na República Checa. O meu principal objetivo é, naturalmente, qualificar-me para a Final e depois tentar obter o melhor resultado possível, tal como em Třinec”, referiu Tomás Gomes, na antevisão da prova dinamarquesa.

Recordamos que o FIA Karting Academy Trophy é uma competição monomarca, já que todos os pilotos têm os seus karts equipados com motores Vortex, chassis Exprit e pneus Vega fornecidos pela organização, sendo também o fato de competição igual para todos. A título de curiosidade e só para citar um exemplo, o monegasco Charles Leclerc disputou e venceu esta competição em 2011, sendo uma oportunidade única para os jovens talentos se mostrarem ao mundo, face ao mediatismo das provas FIA.

Por Filipe Cairrão