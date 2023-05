Tomás Gomes finalista em Třinecno FIA Karting Academy Trophy | AutoSport

Tomás Gomes já cumpriu o sonho de integrar o restrito pelotão do FIA Karting AcademyTrophy, competição promovida pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) e que visa detetar novos talentos. Na primeira prova, disputada na pista de Třinec, na República Checa, que reuniu 45 pilotos de 45 países e 5 continentes, o piloto de português surpreendeu ao qualificar-se para na Final, na qual foi 24.º classificado.

Em igualdade de circunstâncias, já que o FIA Karting AcademyTrophy é uma competição monomarca, cujos karts estão equipados com motores Vortex, chassis Exprit e pneus Vega fornecidos pela organização (sendo o fato de competição também igual para todos) – e destinado a pilotos dos 12 aos 14 anos –, Tomás Gomes fez uma prova em crescendo, já que começou por ser o 34.º classificado nos treinos cronometrados, tendo depois nas mangas de qualificação, obtido um 15.º e dois 16.ºs lugares, resultados que fizeram com que terminasse esta fase da prova na 30.ª posição, conseguindo assim o apuramento para a Final, reservada aos 36 primeiros classificados.

Perante uma forte e extensa concorrência, estava assim cumprido o principal objetivo do jovem piloto português, de apenas 13 anos, que passava por se qualificar para a Final. Na corrida decisiva de Třinec, Tomás Gomes arrancou da 30.ª posição e obteve um positivo 24.º lugar, numa prova em que o vencedor foi o norueguês Marius Barry-Berg. “Mais importante do que a classificação, foi eu ter conseguido apurar-me para a Final, pois fiz a minha estreia no FIA Karting AcademyTrophy, onde era tudo novo para mim. Não conhecia a pista, nem nunca tinha competido com um motor Vortex, com chassis Exprit e com pneus Vega… e não foi fácil adaptar-me, sobretudo ao motor e aos pneus. De qualquer modo, estive sempre empenhado em dar o meu melhor e felizmente nas mangas de qualificação consegui resultados que me permitiram obter o apuramento para a Final. Julgo que superei as expetativas, pois o nível de competição é muito elevado e ter disputado a Final de uma prova da FIA, já foi uma vitória para mim… pois era tudo novidade.”, comentou Tomás Gomes, para depois concluir: “Agradeço todo o apoio da minha equipa Paulo Pita Racing Team, ao meu mecânico Vítor Palmeira, à minha família e a todos os portugueses que estiveram a torcer por mim”.

O FIA Karting AcademyTrophy vai passar agora pela Dinamarca, para a realização da segunda jornada, entre os dias 15 e 18 de junho, na pista de Rodby, enquanto a terceira e última prova decorrerá entre de 27 e 30 de julho, em Itália, no traçado de Cremona.

Por Filipe Cairrão