Tomás Gomes destaca-se na Final de Itália no FIA Karting Academy Trophy | AutoSport

Tomás Gomes disputou, este fim de semana, a terceira prova do FIA Karting Academy Trophy, na pista italiana de Cremona. Na derradeira jornada da competição promovida pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) e que visa detetar novos talentos, o jovem piloto português voltou a qualificar-se para a Final e foi um meritório 26.º classificado entre 40 concorrentes, de 40 países e 5 continentes.

Depois de ter corrido no traçado de Třinec, na República Checa, e na pista de Rodby, na Dinamarca, Tomás Gomes correu este fim de semana no circuito italiano de Cremona, novamente com o grau de exigência de ter de se adaptar a uma pista que desconhecia por completo.

O jovem piloto português de apenas 13 anos não teve um início de prova fácil, dado que na primeira manga de qualificação, à passagem da terceira volta, um adversário regressou à pista e embateu no seu kart, provocando danos que o obrigaram a abandonar a corrida.

Sem baixar os braços, Tomás Gomes garantiu um excelente 12.º lugar na segunda manga de qualificação e depois um positivo 14.º posto na terceira manga de qualificação. Com estes resultados, o jovem piloto de Braga conseguiu apurar-se para a Final (reservada aos 36 primeiros classificados) na 31.ª posição. Na corrida decisiva, Tomás Gomes destacou-se ao recuperar algumas posições, mas depois acabou por terminar num meritório 26.º lugar. “Na Final, consegui recuperar algumas posições, mas estas corridas são sempre muito competitivas, de princípio a fim, com um ritmo muito igual entre todos os pilotos e acabei por terminar na 26.ª posição. Mas, dadas as circunstâncias, considero este resultado muito positivo, pois sei que poderia ter alcançado um resultado ainda melhor se não tivesse sido abalroado na primeira manga de qualificação. Assim, fui obrigado a largar do fundo do pelotão e a este nível é sempre complicado recuperar muitos lugares. De qualquer modo, esta foi uma experiência muito positiva para a minha carreira, pois o nível é muito elevado. Agradeço todo o apoio que fui recebendo através de mensagens e das redes sociais, à minha família, à equipa Paulo Pita Racing Team e ao Vítor Palmeira por todo o trabalho que fez”, comentou Tomás Gomes.

Por Filipe Cairrão