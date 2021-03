Tomás Caixeirinho conquista Taça de Portugal de Karting na concorrida categoria X30

Vroomkart Portugal/Filipe Cairrão

Fotos HelloFoto

Tomás Caixeirinho conquistou a Taça de Portugal de Karting da categoria X30 Sénior, disputada no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, sob a organização do AIA. Gabriel Caçoilo e Mariana Machado completaram o pódio, enquanto Frederico Peters e Luís Caetano fecharam o top-5, numa prova com 12 participantes.

Mariana Machado (EKR) começou ontem por ser a mais rápida na sessão de treinos cronometrados, completando a melhor volta aos 1531 metros do traçado algarvio em 59,006s e Tomás Caixeirinho (Kart Republic) venceu a primeira manga de qualificação.

Hoje, na segunda manga de qualificação, disputada em 11 voltas, Tomás Caixeirinho largou da pole-position e foi alternando a liderança da corrida com Luís Alves (CRG) na parte inicial, tendo depois Luís Alves sido forçado a abandonar devido a um furo num pneu. A partir daí a vitória passou a ser discutida entre Santiago Ribeiro (Birel ART), Tomás Caixeirinho e Mariana Machado, que assinou a volta mais rápida em 59,402s. Santiago Ribeiro assumiu o comando à passagem da sexta volta e aguentou a pressão de Tomás Caixeirinho e de Mariana Machado, os segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O espanhol Sergio Pereira (Parolin) garantiu o quarto lugar e Gabriel Caçoilo (Tonykart) fechou o top-5, seguindo-se imediatamente a seguir Miguel Silva (Kosmic) e Jesse Doorgeest (Tonykart) nas posições seguintes. Frederico Peters (Tonykart) terminou no sétimo lugar, enquanto os ‘rookies’ Diogo Martins (Tonykart) e João Miguel Oliveira (Tonykart) fecharam o top-10, pressionados por Luís Caetano (Birel ART).

Com a soma dos resultados das duas mangas, Tomás Caixeirinho arrancou da pole-position na Pré-Final, também disputada em 11 voltas. O piloto de Cascais dominou a princípio a fim, mas teve forte réplica de Santiago Ribeiro, de Sergio Pereira e Mariana Machado que terminaram nas posições seguintes, enquanto Jesse Doorgeest fechou o top-5. Frederico Peters foi o sexto a ver a bandeira xadrez, na frente de Gabriel Caçoilo, de Miguel Silva – que rubricou a volta mais rápida em 59,621s –, de Luís Caetano e de David Sobreiro (Kart Republic), que fechou o top-10. Contudo, Sergio Pereira foi penalizado e caiu para o sétimo lugar, pelo que Mariana Machado foi terceira classificada, seguindo-se Jesse Doorgeest, Frederico Peters e Gabriel Caçoilo. Miguel Silva também foi relegado para a 12.ª posição, ascendendo assim Luís Caetano ao 8.º lugar, enquanto David Sobreiro e João Miguel Oliveira fecharam o top-10.

Na Final, disputada em 12 voltas, Tomás Caixeirinho voltou a partir da pole-position e esteve sempre na liderança até ser o primeiro a ver a bandeira xadrez, conquistando de forma categórica a edição 2020 da Taça de Portugal de Karting. Gabriel Caçoilo e Mariana Machado completaram o pódio, sendo os principais opositores de Caixeirinho, assim como Frederico Peters que acabou por terminar no quarto lugar.

Luís Caetano, também com um andamento muito forte, fechou o top-5, na frente de Miguel Silva – que rubricou a volta mais rápida em 59,385s – de Santiago Ribeiro, de Jesse Doorgeest e dos ‘rookies’ Diogo Martins e João Miguel Oliveira, que, respetivamente, encerraram o top-10, numa Taça de Portugal disputada por 21 concorrentes.

