Taça do Mundo FIA KZ2: de amanhã a domingo no Kartódromo Internacional do Algarve

Dez portugueses na Taça do Mundo FIA KZ2 e na Supertaça Internacional FIA KZ2 Masters em Portimão

Com cerca de 200 pilotos oriundos de 31 países, a partir de amanhã até domingo, o Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai receber o Campeonato do Mundo FIA da categoria KZ, a Taça do Mundo FIA da categoria KZ2 e a Supertaça Internacional FIA da categoria KZ2 Masters. E será nestas duas últimas competições que Portugal vai estar representado por dez pilotos.

Sem pilotos lusos no Campeonato do Mundo FIA da categoria KZ (que conta com 33 inscritos), as cores nacionais irão ser defendidas por seis pilotos na Taça do Mundo FIA da categoria KZ2, nomeadamente por Rodrigo Ferreira (TB Kart/TM/Dunlop), Henrique Cruz (Birel ART/TM/Dunlop), Ricardo Borges (Maranello/TM/Dunlop), Mário Borges (Maranello/TM/Dunlop), Santiago Ribeiro (Birel ART/TM/Dunlop) e Luís Alves (CRG/IAME/Dunlop), sendo que cada um enfrentará mais 103 pilotos, dado que estão inscritos 108 concorrentes para esta emblemática Taça do Mundo FIA, que contará com nomes tão sonantes como o francês Mattéo Spirgel, o romeno Daniel Vasile, o russo Maksim Orlov ou o estónio Markus Kajak, só para citar apenas alguns nomes.

Nota também para a participação da nossa conhecida piloto germânica, Mathilda Paatz (Birel ART/TM/Dunlop), que correrá pela equipa portuguesa Escola de Karting do Oeste.

Já na Supertaça Internacional FIA da categoria KZ2 Masters, as cores nacionais estarão representadas por André Serafim (Birel ART/TM/Dunlop) – que foi 7.º classificado há duas semanas, no Champions of the Future, precisamente em Portimão – Hugo Marreiros (Tonykart/Vortex/Dunlop), Paulo Martins (Sodikart/TM/Dunlop), Rui Pires (Kali Kart/Modena/Dunlop), sendo que cada um terá como adversários mais 52 pilotos, já que estão 57 concorrentes inscritos. Nesta emblemática competição, irão competir igualmente nomes bem sonantes do Karting, como ex-campeões do mundo, como o francês Anthony Abbasse, o italiano Davide Foré ou o atual detento da Supertaça, o transalpino Riccardo Nalon. Nota também para a participação do brasileiro Luís Sousa (Birel ART/TM/Dunlop), que correrá pela equipa portuguesa Escola de Karting do Oeste.

Amanhã realizam-se os habituais treinos livre, na sexta-feira os treinos cronometrados e algumas mangas de qualificação que se estenderam até ao final de sábado. No domingo, depois das ‘super mangas de qualificação’ disputam-se as Finais, mais concretamente às 13h05 (KZ2 Masters), às 14h10 (KZ2) e às 15h15 (KZ)