Taça de Portugal de Karting é em Braga, e tem recorde de inscritos | AutoSport

A 41.ª edição da emblemática Taça de Portugal de Karting AM|48 está agendada para o próximo fim de semana. Nos dias 8 e 9 de outubro, no Kartódromo Internacional de Braga, sob a organização da ACDME, vamos poder assistir a uma das mais aguardadas competições do ano, considerada como a grande festa do Karting nacional e que este será um Tributo a Pedro Paixão. E tem tudo para ser, tendo em conta que regista em 2022 um recorde de inscritos: 110 pilotos.

Depois do êxito do Open de Portugal e do Campeonato de Portugal de Karting Toyota, no próximo fim de semana será a vez dos talentos do Karting nacional – e não só – disputarem a Taça de Portugal de Karting AM|48, considerada a prova-rainha da disciplina do calendário desportivo da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

No Kartódromo Internacional de Braga é esperado um número bastante elevado de pilotos – estão inscritos 110 –, que serão distribuídos por seis categorias que compõem a competição: Iniciação, Cadete 4T, X30 Mini, Júnior, X30 (que inclui a subcategoria X30 Master) e X30 Super Shifter (que conta com as subcategorias Sénior, Master e Gentleman).

A categoria-rainha, a X30, apresenta uma lista de inscritos de 38 pilotos, dois quais três são da subcategoria Master. Não há memória em Portugal de uma única categoria ser tão concorrida, mas todas, no seu conjunto, assinalam um marco histórico no Karting português, já que é largamente ultrapassada a barreira dos 100 pilotos.

Como habitualmente, pilotos e equipas, bem como todos os aficionados pelo Karting, encaram, naturalmente, com grande expectativa a Taça de Portugal de Karting 2022, que, na história na disciplina, existe sempre um gosto e empenho muito particulares para conquistá-la, pelo que as emoções prometem ser bem fortes, ainda para mais com a perspetiva de 110 pilotos em ação.

E melhor cenário não poderia existir para homenagear um piloto que durante mais de uma década praticou Karting, tendo nos últimos anos transitado para os ralis. Pedro Paixão, que nos deixou há poucos meses, teve no Karting o seu berço para se tornar um piloto e também um jovem muito querido por todos, pelo que a homenagem no seio de uma família tão extensa como é a do Karting, ganha ainda mais simbolismo.

Todas as categorias irão disputar uma sessão de treinos livres e uma sessão de treinos cronometrados no sábado de manhã, enquanto à tarde, a partir das 14h00 até às 16h45, cada categoria vai disputar duas mangas de qualificação.

Para domingo, entre as 10h30 e as 11h45, estão agendadas as Pré-Finais, estando a cerimónia de apresentação de pilotos marcada para as 12h00, enquanto as Finais serão disputadas entre as 13h55 e as 15h10, seguindo-se depois a habitual entrega de prémios.

A festa está lançada. Há que aproveitá-la e com o devido ‘fair-play’.