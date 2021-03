Taça de Portugal de Karting 2020: Primeiros resultados

Por Filipe Cairrão

Fotos Filipe Cairrão Jerónimo

Vroomkart Portugal

Todas as categorias realizaram sessões de treinos livres e treinos cronometrados e na tarde de sábado quase todas as mangas de qualificação, estando três, relativas às categorias Iniciação, X30 e X30 Super Shifter, marcadas para domingo de manhã, antes de todas as Pré-Finais.

As Finais serão disputadas entre as 14h20 e as 15h55.

Borges, Marreiros e Martins entram a vencer na Taça de Portugal da X30 Super Shifter

Os treinos cronometrados e a primeira manga de qualificação da Taça de Portugal de Karting da categoria X30 Super Shifter disputaram-se hoje no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, sob a organização do AIA. Ricardo Borges foi o mais rápido nos ‘cronos’ e venceu a primeira manga de qualificação à geral e na Sénior, tendo Hugo Marreiros triunfado na Master e Paulo Martins na Gentleman.

Com 11 pilotos em pista, Ricardo Borges (Birel ART) foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados à geral e na Sénior, completando a melhor volta aos 1531 metros do traçado algarvio em 56,644s, enquanto Hugo Marreiros (Sodikart) foi o lesto na Master com a marca de 57,140s e Paulo Martins (Charles Leclerc) fez o melhor tempo (58,230s) na Gentleman.

Na primeira manga de qualificação, disputada em 9 voltas, Ricardo Borges largou da pole-position, mas Rodrigo Ferreira (Praga) assumiu logo a liderança, na qual se manteve até à passagem da sétima volta. A partir daí, foi a vez de Ricardo Borges passar para o comando e não mais o largou, vencendo assim à geral e na classe Sénior – com a volta mais rápida em 57,308s –, na frente de Rodrigo Ferreira, segundo à geral e na Sénior.

Hugo Marreiros terminou na terceira posição e venceu na classe Master, na frente de André Serafim (Intrepid) – 2.º Master – e do ‘rookie’ Rodrigo Lessa (Birel ART), 3.º na Sénior.

Vasco Lázaro (Kart Republic) foi sexto classificado – 3.º Master –, seguindo-se Paulo Martins, que venceu na Gentleman, e Kevin Saraiva (Fullerton) que viu a bandeira no sexto lugar, mas uma penalização relegou-o para o oitavo posto (4.º na Sénior).

Elias Barros (Sodikart), que também sofreu uma penalização, foi nono classificado – 4.º na Master –, na frente de Bruno Frota (Parolin) – 5.º na Master – e de Diogo Teixeira (Formula K), 2.º na Gentleman. Amanhã disputa-se a segunda manga de qualificação, a Pré-Final e a Final.

Tomás Caixeirinho vence 1.ª manga da Taça de Portugal na categoria X30 em Portimão

Mariana Machado foi a mais rápida nos ‘cronos’ e Tomás Caixeirinho venceu a primeira manga de qualificação.

Na categoria mais concorrida, a X30 (Sénior), com 21 pilotos, Mariana Machado (EKR) começou por ser a mais rápida na sessão de treinos cronometrados, completando a melhor volta aos 1531 metros do traçado algarvio em 59,006s.

Na primeira e única manga de qualificação disputada este sábado, em 11 voltas, a piloto bracarense arrancou muito bem da pole-position e esteve na luta pela vitória até final, acabando, contudo, por cruzar a meta na quarta posição.

Tomás Caixeirinho (Kart Republic) assumiu o comando à passagem da sexta volta e com um forte andamento conseguiu bater toda a concorrência, com Frederico Peters (Tonykart) e Luís Alves (CRG) – autor da volta mais rápida em 59,345s – a terminarem nos segundo e terceiro lugares, respetivamente. Contudo, Peters viria a ser penalizado e caiu para o 11.º lugar, tendo Luís Alves e Mariana Machado sido promovidos às segunda e terceira posições, respetivamente.

Santiago Ribeiro (Birel ART), igualmente muito forte, assegurou a quarto lugar e Luís Caetano (Birel ART), que chegou a rodar na terceira posição foi quinto classificado, na frente de Sergio Pereira (Parolin), de Gabriel Caçoilo (Tonykart), de Miguel Silva (Kosmic), de Jesse Doorgeest (Tonykart) e de David Sobreiro (Kart Republic) que fechou o top-10.

Domingo disputam-se a segunda manga de qualificação, a Pré-Final e a decisiva Final.

Duarte Pinto Coelho venceu as mangas da Taça de Portugal da categoria Júnior

Pedro Cachada foi o mais rápido nos ‘cronos’ e Duarte Pinto Coelho venceu as duas mangas de qualificação.

Pedro Cachada (Birel ART) foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados, completando a melhor volta aos 1531 metros do traçado algarvio em 1m01,661s, garantido assim a pole-position para a primeira manga de qualificação, disputada em 11 voltas. O piloto de Viana do Castelo liderou as primeiras três voltas, mas à passagem da quarta volta Duarte Pinto Coelho (Charles Leclerc) passou para o comando e conseguiu conservá-lo até à bandeira xadrez, tendo, contudo, até à antepenúltima volta tido alguma pressão de Pedro Cachada – autor da volta mais rápida em 1m01,888s –, de Santiago Alves (Birel ART) e de Rodrigo Vilaça (Tonykart), que terminaram, por esta ordem, nos lugares seguintes, após algumas trocas de posições.

Diogo Castro (Formula K) fechou o top-5, após ‘duelo’ com Francisco Costa (Kosmic), seguindo-se Frederico Pinto Coelho (Tonykart), José Almeida (Tonykart), Miguel Santos (Parolin) e Francisco Macedo (Kosmic).

Na segunda manga de qualificação, também disputada em 11 voltas, foi a vez de Duarte Pinto Coelho arrancar da pole-position. Santiago Alves esteve na liderança da primeira à quarta volta e Pedro Cachada na quinta e na sexta voltas, tendo a partir daí Duarte Pinto Coelho assumido o comando para voltar a somar mais uma vitória.

Pedro Cachada terminou logo a seguir na segunda posição e Santiago Alves na terceira, mas uma penalização relegou-o para o quinto lugar, tendo Diogo Castro e Rodrigo Vilaça ficado com as terceira e quarta posições, respetivamente.

Francisco Costa, que viu a bandeira xadrez no quinto lugar, também sofreu uma penalização e caiu para o sexto posto, terminando na frente de Miguel Santos, de Frederico Pinto Coelho, de José Almeida e de Francisco Macedo.

Com estes resultados, Duarte Pinto Coelho vai largar da pole-position na Pré-Final de domingo, sendo acompanhado por Pedro Cachada na primeira linha. Rodrigo Vilaça e Santiago Alves partem logo atrás.

Gustavo da Silva domina a Taça de Portugal de Karting da categoria X30 Mini

Gustavo da Silva foi o mais rápido nos ‘cronos’ e venceu as duas mangas de qualificação.

Com 12 pilotos em pista, Gustavo da Silva (Birel ART) foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados, completando a melhor volta aos 1531 metros do traçado algarvio em 1m08,465s.

Na primeira manga de qualificação, disputada em 8 voltas, Gustavo da Silva liderou a primeira volta, mas até à bandeira xadrez o comando da corrida foi sendo alternado com Romeu Mello (Birel ART) e Martim Marques (Charles Laclerc). Gustavo da Silva acabou por levar a melhor, mas imediatamente a seguir terminou Martim Marques – que assinou a volta mais rápida em 1m08,588s – e Romeu Mello garantiu a terceira posição.

A luta pelo quarto lugar foi igualmente interessante, tendo Gabriela Teixeira (Praga) levado a melhor sobre João Barros (Tonykart), que arrancou do nono posto, conseguindo, no entanto, fechar o top-5.

Romeu Mello viria, contudo, a ser penalizado, pelo que caiu para o quinto lugar, enquanto Beatriz Costa e João Barros ficaram com as terceira e quarta posições, respetivamente.

O ‘rookie’ Gustavo da Cunha (Kart Republic) terminou na sexta posição, mas caiu para o 8.º lugar, devido a uma penalização, tendo João Maria Pereira (Tonykart) sido 6.º classificado na frente de Beatriz Costa (Kosmic), também penalizada. O espanhol Manuel Gayoso (Kart Republic), Tomás Lobo (Charles Leclerc), o estreante Xavier Lázaro (Kart Republic) – campeão nacional em título da categoria Iniciação –, assim como o ‘rookie’ Afonso Lopes (Tonykart) – vencedor da categoria Micro-Academy em 2020 – terminaram, por esta ordem (e todos com penalizações), nas posições seguintes.

Na segunda manga de qualificação, igualmente disputada em 8 voltas, Gustavo da Silva voltou a arrancar da pole-position e dominou de princípio a fim, mostrando um andamento muito forte que lhe permitiu vencer com uma larga vantagem para a concorrência e com a volta mais rápida em 1m08,753s.

Martim Marques cruzou a meta na segunda posição, após um intenso duelo com Gabriela Teixeira, que assegurou o terceiro lugar. João Barros foi um tranquilo quarto classificado, mas a luta pelo quinto lugar foi mais renhida, tendo como protagonistas o espanhol Manuel Gayoso, Xavier Lázaro e Tomás Lobo. Este último acabou por levar a melhor, na frente de Manuel Gayoso e de Xavier Lázaro, que chegou a rodar na quarta posição na parte inicial da corrida.

João Maria Pereira foi 8.º classificado, seguindo-se Romeu Mello, Gustavo Cunha, Beatriz Costa e Afonso Lopes, respetivamente.

Com estes resultados, Gustavo da Silva vai domingo largar da pole-position na Pré-Final, tendo a seu lado Martim Marques na grelha de partida, enquanto da segunda linha vão partir Gabriela Teixeira e João Barros.

David Luís vitorioso nas duas mangas da Taça de Portugal da categoria Cadete 4T

David Luís foi o mais rápido nos ‘cronos’ e venceu as duas mangas de qualificação.

David Luís (EKR) começou por ser o mais rápido na sessão de treinos cronometrados, percorrendo os 1531 metros do traçado algarvio em 1m17,599s. Na primeira manga de qualificação, disputada em 7 voltas, o piloto bracarense tirou o melhor proveito da pole-position para liderar de princípio a fim, muito embora Lourenço Rocha (Sodikart) e Guilherme Morgado (EKR), que foram os segundo e terceiro classificados, respetivamente, tenham dado boa réplica. A ‘rookie’ Leonor Rocha (Parolin) terminou na quarta posição.

Na segunda manga de qualificação, igualmente disputada em 7 voltas, David Luís voltou a largar da pole-position e liderou de princípio a fim, tendo, contudo, na parte final da corrida tido forte réplica de Lourenço Rocha, que cruzou a meta na segunda posição, a 18 milésimos de segundo (!) do piloto bracarense. Guilherme Morgado ainda rodou no segundo lugar, mas foi terceiro classificado, na frente de Leonor Rocha.

Com estes resultados, David Luís vai largar da pole-position na Pré-Final de amanhã, sendo acompanhado por Lourenço Rocha na primeira linha. Guilherme Morgado e Leonor Rocha partem logo atrás.

Xavier Lázaro venceu a 1.ª manga da Taça de Portugal na categoria Iniciação

Martim Gomes foi o mais rápido nos ‘cronos’ e Xavier Lázaro venceu a primeira manga.

Martim Gomes (Birel ART) foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados, completando a melhor volta aos 1531 metros do traçado algarvio em 1m50,470s.

Na primeira manga de qualificação, disputada em 4 voltas, Xavier Lázaro (Birel ART) – campeão nacional em título – assumiu a liderança e manteve-a até final, tendo, contudo, forte réplica de Martim Gomes, que cruzou a meta na segunda posição e com a volta mais rápida em 1m50,382s. Francisco Iglésias (Birel ART) e Lourenço Antunes (Birel ART) foram os terceiro e quarto classificados, respetivamente.

Um dos grandes ausentes nesta Taça de Portugal é Francisco Correia, vice-campeão nacional da categoria Iniciação e que foi um dos fortes rivais de Xavier Lázaro no Campeonato de Portugal em 2020. Domingo disputa-se a segunda manga de qualificação, a Pré-Final e a Final.

Todas as classificações CLIQUE AQUI