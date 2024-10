Supertaça Internacional FIA KZ2 Masters em Portimão: André Serafim no top-10

Com um total de 189 pilotos oriundos de 31 países, o Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, recebeu o Campeonato do Mundo FIA da categoria KZ, a Taça do Mundo FIA da categoria KZ2 e a Supertaça Internacional FIA da categoria KZ2 Masters. Nas duas últimas competições Portugal esteve representado por dez pilotos, sendo André Serafim foi o mais bem-sucedido ao terminar a prova algarvia na 8.ª posição da Supertaça Internacional FIA KZ2 Masters.

Na Supertaça Internacional FIA da categoria KZ2 Masters, disputada por 55 pilotos, Portugal contou quatro portugueses. André Serafim (Birel ART/TM/Dunlop) chegou ao traçado algarvio com boas perspetivas de terminar a prova nos lugares da frente, dado que há quinze dias, foi 7.º classificado nos Champions Of The Future, precisamente em Portimão.

O piloto de Loivos (Chaves) foi o terceiro mais rápido da sua série e o quinto mais rápido das duas séries nos treinos cronometrados, com a marca de 1m11,104s, ficando a 0,394s da pole-position, conquistada pelo brasileiro André Nicastro (Tonykart/Vortex//Dunlop), dando assim boas indicações para o resto da prova. Nas mangas de qualificação, André Serafim garantiu um 3.º, um 2.º e uma desistência (27.º), pelo que garantiu a 6.ª posição na grelha de partida da ‘super manga de qualificação’, onde terminou num excelente 3.º lugar. Com a soma dos resultados que alcançou nas mangas de qualificação e na ‘super-manga de qualificação’, André Serafim arrancou na Final da 8.ª posição e, depois de rodar no nas 5 e 6.ª posções, conseguiu ver a bandeira xadrez num excelente 8.º lugar, numa corrida em que venceu o francês Anthony Abasse (Sodi/TM/Dunlop).

Hugo Marreiros (Tonykart/Vortex/Dunlop) também obteve a qualificação para a Final, da qual arrancou da 29.ª posição e terminou no 26.º lugar. Já Paulo Martins (Sodikart/TM/Dunlop) foi obrigado a abandonar a ‘super manga de qualificação’ e Rui Pires (Kali Kart/Modena/Dunlop) enfrentou algumas dificuldades, pelo que ambos não se apuraram para a corrida decisiva. Por sua vez, o brasileiro Luís Sousa (Birel ART/TM/Dunlop), que correu pela equipa portuguesa Escola de Karting do Oeste/Birel ART Portugal, também teve uma prova difícil e não se apurou para a Final.

Na Taça do Mundo FIA da categoria KZ2, disputada por 101 pilotos, as cores nacionais foram defendidas por Ricardo Borges (Maranello/TM/Dunlop), Luís Alves (CRG/IAME/Dunlop), Henrique Cruz (Birel ART/TM/Dunlop), Rodrigo Ferreira (TB Kart/TM/Dunlop), Santiago Ribeiro (Birel ART/TM/Dunlop) e Mário Borges (Maranello/TM/Dunlop). Os seis portugueses enfrentaram diferentes contratempos, uns nos treinos cronometrados outros nas mangas de qualificação e nas ‘super mangas de qualificação’, pelo que não somaram os pontos necessários para se apurarem para a Final, reservada a 36 pilotos, cujo vencedor foi o italiano Cristian Bertuca (Birel ART/TM/Dunlop).

A germânica Mathilda Paatz (Birel ART/TM/Dunlop), que correu pela equipa portuguesa Escola de Karting do Oeste/Birel ART Portugal, deparou-se igualmente com várias dificuldades e não se qualificação para a Final.