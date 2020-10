Soco, murro e sopapo no Mundial de Karting (vídeo)

O caso passou-se em Lonato Itália, no Mundial de Karting KZ, quando Luca Corberi, saiu de pista. Zangado com o incidente, agarrou numa parte da carenagem do seu kart, esperou pelos adversários, provavelmente o, ou os que com ele estiveram envolvidos no incidente e tentou acertar-lhe (s).

Posteriormente, o mesmo piloto deu início da uma enorme cena de pancadaria quando atacou um piloto (Paolo Ippolito) após a corrida, dando origem a uma enorme cena de pugilato com diversos intervenientes, entre eles (alegadamente) o pai de Luca Corberi. A situação está a gerar grande revolva, já que Luca Corberi é um piloto muito conhecido no karting, foi Campeão Mundial na categoria KF3 em 2012. Muitos nervos à flor da pele, e muito para a disciplina da CIK/FIA analisar. Veja os vídeos em sequência.

Fonte: CIK/FIA e Twitter Tom Coronel