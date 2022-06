Santiago Ribeiro brilha no Campeonato de Espanha de Karting | AutoSport

Santiago Ribeiro esteve em excelente plano na segunda jornada dupla do Campeonato de Espanha de Karting, considerado o mais exigente do mundo. Entre 44 concorrentes na categoria Sénior, o promissor piloto português conseguiu um 4.º lugar nas mangas de qualificação e foi 7.º na Final 1 em Valência.

A competir num dos mais difíceis palcos internacionais do Karting, Santiago Ribeiro mostrou todo o seu talento no Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, em Valência. O jovem piloto da Ericeira começou por 14.º classificado nos treinos cronometrados, mas depois esteve sempre em evolução ao longo do fim de semana, chegando a obter um 4.º e um 7.º lugares nas mangas de qualificação, conseguindo apurar-se para as Finais, num excelente 8.º lugar na pontuação combinada dos 44 pilotos!

Na primeira Final, em que arrancou da 8.ª posição, Santiago Ribeiro impôs um andamento muito competitivo e logrou um excelente 7.º lugar. Na Final 2, voltou a rodar nos lugares da frente, mas o desgaste dos pneus levou-o a descer ao 14.º lugar na segunda metade da corrida, sendo, ainda assim, um resultado meritório para o piloto da Birel ART Portugal.

“Esta é uma pista que conheço bem e encontrámos uma base de afinação para o chassis que me deixou confortável ao longo do fim de semana. Fizemos uma excelente Corrida 1 e na Corrida 2 tínhamos um bom andamento nas primeiras voltas, mas depois os pilotos com pneus mais ‘frescos’ acabaram por passar para a frente. Fomos competitivos ao longo de todo o fim de semana e isso é moralizador. Agradeço Paulo Martins (PTM), ao Márcio Correia e a ajuda do ‘coach’ Ricardo Borges para a minha evolução”, concluiu o piloto português, que regressa ao mediático palco espanhol nos dias 2 e 3 de julho.

Filipe Cairrão