Rotax Cup no próximo fim de semana em Braga

Realiza-se no próximo fim de semana em Braga a Rotax Cup, sob a organização do Motorsport Viana Clube num evento que conta com 62 inscritos. A Rotax Cup contará com várias categorias em disputa, reunindo pilotos de diferentes idades e níveis de experiência, todos em busca da melhor preparação para a temporada. O evento promete grandes duelos na pista, sendo uma oportunidade para as equipas ajustarem estratégias e aperfeiçoarem a performance dos karts antes do início oficial do campeonato.

Além da vertente competitiva, a prova também servirá para avaliar o desempenho dos pilotos e das máquinas em condições reais de corrida, proporcionando um ambiente dinâmico e de elevado nível técnico. A expectativa é de que o fim de semana seja marcado por corridas emocionantes, com grande adesão de público e entusiastas do karting.

Com um total de 62 inscritos, a competição reforça a sua importância no calendário do karting nacional, funcionando como uma plataforma de desenvolvimento para jovens talentos e pilotos experientes que almejam bons resultados ao longo do ano.

As categorias são nove: a DD2, para pilotos que já tenham completado 15 anos de idade (que inclui a DD2 Master, destinada a quem já cumpriu 32 anos e a DD2 Master Plus, para quem já completou 50 anos), a Sénior Max, para pilotos que já tenham completado 14 anos (que incluiu a Max Master, destinada a quem já cumpriu 32 anos), a Júnior, para pilotos dos 12 aos 14 anos, a Mini Max, para pilotos dos 8 aos 12 anos, a Micro Max, para pilotos dos 8 aos 11 e, finalmente, a Micro Academy, destinada a jovens dos 6 aos 10 anos, que tenham obtido a primeira licença desportiva no ano em curso ou que, em 2023, tenham participado precisamente na categoria Micro Academy ou ainda pilotos que tenham disputado a categoria Iniciação do Campeonato de Portugal de Karting (CPK) em 2022 ou em 2023 ou a categoria Cadete 4T em 2023.

Programa desportivo

Quanto ao programa desportivo para o próximo fim de semana em Braga, todas as categorias terão seis sessões de treinos livres não oficiais no sábado. No domingo de manhã, depois de um treino livre oficial para cada categoria (entre as 09h00 e as 09h52), realizar-se-ão os treinos cronometrados (entre as 10h00 e as 11h08), seguindo-se as Pré-Finais (entre as 11h33 e as 13h17) e depois as Finais (entre as 14h19 e as 16h03). A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 16h30.