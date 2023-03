Rotax Cup disputa-se no próximo fim de semana em Braga | AutoSport

A nova competição promovida pela Korridas e Kompanhia, designada por Rotax Cup, que tem por objetivo ser uma preparação para o campeonato, está agendada para o próximo fim de semana e será disputada no Kartódromo Internacional de Braga. Com a organização a cargo do Motorsport Viana Clube, a Rotax Cup conta com cerca de 70 inscritos.



Antes da primeira prova do Campeonato de Portugal Rotax, a Korridas e Kompanhia, promotora das competições Rotax em Portugal, decidiu este ano criar uma prova de abertura de época, denominada por Rotax Cup e que atribuirá os primeiros títulos de 2023 da marca do construtor austríaco.

A competição realiza-se já no próximo fim de semana, no Kartódromo Internacional de Braga, sob a organização do Motorsport Viana Clube e conta com cerca de 70 inscritos, sendo um dos principais objetivos da Rotax Cup ser um ‘shakedown’ para a jornada inaugural do Campeonato de Portugal Rotax que arranca duas semanas depois, nos dias 15 e 16 de abril, precisamente no traçado bracarense.

“Pretendemos que esta prova funcione para todos como uma preparação para o Campeonato de Portugal Rotax. Assim, pilotos, equipas, mecânicos, entre outros intervenientes, terão a oportunidade de testar em contexto de competição, antes do arranque do campeonato. Poderíamos ter tido mais inscritos para a Rotax Cup, mas a aprovação da prova e a divulgação da mesma, foram algo tardias e alguns pilotos já não tinham disponibilidade. Mas, de qualquer modo, o número de inscritos é significativo e prevemos uma boa competição e, sobretudo, um bom arranque das competições Rotax em 2023”, referiu Arnaldo Frias, um dos responsáveis pela Korridas e Kompanhia.

As categorias são oito: a DD2, para pilotos que já tenham completado 15 anos de idade (que inclui a DD2 Master, destinada a quem já cumpriu 32 anos), a Sénior Max, para pilotos que já tenham completado 14 anos (que incluiu a Max Master, destinada a quem já cumpriu 32 anos), a Júnior, para pilotos dos 12 aos 14 anos, a Mini Max, para pilotos dos 8 aos 12 anos, a Micro Max, para pilotos dos 8 aos 11 e, finalmente, a Micro Academy, destinada a jovens dos 6 aos 10 anos, que tenham obtido a primeira licença desportiva no ano em curso ou que, em 2022, tenham participado precisamente na categoria Micro Academy ou ainda pilotos que tenham disputado a categoria Iniciação do Campeonato de Portugal de Karting (CPK) em 2021 ou em 2022 ou a categoria Cadete 4T em 2022.

Programa desportivo

Quanto ao programa desportivo para o próximo fim de semana em Braga, todas as categorias terão seis sessões de treinos livres não oficiais no sábado. No domingo de manhã, depois de um treino livre oficial para cada categoria (entre as 08h45 e as 09h47), realizar-se-ão os treinos cronometrados (entre as 09h52 e as 10h52), seguindo-se as Finais 1 (entre as 11h20 e as 13h07) e depois as Finais 2 (entre as 13h43 e as 15h28). A soma dos resultados obtidos por cada piloto nas duas Finais ditará a classificação final. A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 16h00.