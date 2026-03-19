Rotax Cup arranca temporada com 76 Pilotos no Kartódromo de Braga

O Kartódromo de Braga será palco, já no próximo fim de semana de 21 e 22 de março, da Rotax Cup, prova que marca o início da temporada Rotax com uma lista de inscritos notável em quantidade e qualidade. No total, 76 pilotos estarão em pista, um número que antecipa uma época de grande competitividade.

A prova terá transmissão em direto através do Facebook e do YouTube da Korridas e da FPAK, com acesso também pelo site da Korridas e pela app GripRTX, levando a emoção da competição a um público vasto.

Em competição estarão as categorias Micro Academy, Mini Max (com as subcategorias Micro e Mini), Junior Max, Senior Max e DD2 (incluindo DD2 Senior e DD2 Master), garantindo um programa desportivo completo e equilibrado.

A Senior Max destaca-se como a categoria mais popular, com 26 pilotos, enquanto a Mini Max apresenta também uma forte participação, com 17 inscritos. A Junior Max contará com 13 pilotos em pista e a DD2, que integra as subcategorias Senior e Master, soma 12 participantes. A Micro Academy, dedicada aos jovens talentos, terá 8 pilotos em ação.

O programa oficial decorre integralmente no domingo, com todas as categorias a iniciarem a sua participação com uma sessão de treinos livres oficiais, seguida dos treinos cronometrados.

As corridas decisivas terão início a partir das 11h30, com a realização das pré-finais e finais, prometendo momentos de grande intensidade competitiva.

A cerimónia de pódio está agendada para as 16h30.

A Rotax Cup dá o mote para uma temporada que se perspetiva exigente e disputada, servindo de preparação para o arranque oficial do Rotax Max Challenge, que terá lugar no mesmo circuito no fim de semana seguinte, a 27 e 28 de março.