Portugueses com sortes diferentes nas Finais Mundiais Rotax em Itália

Competição envolveu mais de 400 pilotos oriundos de mais de 60 países e decorreu no Circuito Internacional de Nápoles. Pedro Ribeiro, Leandre Carvalho, João Dinis, Vicente Capela, João Dias, Frederico Peters, Duarte Alves e António Macedo foram os pilotos portugueses que disputaram a mítica prova.

A 24.º edição das Rotax MAX Challenge Grand Finals (RMCGF) terminou hoje no Circuito Internacional de Nápoles, em Itália, com mais de 400 pilotos de várias nacionalidades, distribuídos por oito categorias.

Na categoria Micro-Max, com 36 concorrentes, Vicente Capela, depois de ter sido 19.º classificado nos treinos cronometrados, foi desclassificado da primeira manga de qualificação e foi forçado a abandonar na segunda, pelo que arrancou da 36.ª posição na Pré-Final, onde fez uma excelente recuperação até ao 15.º lugar. Com a soma dos resultados obtidos nas duas mangas de qualificação e na Pré-Final, o piloto de Beja largou da 32.ª posição na Final, mas viria a ser forçado a abandonar, numa corrida em que venceu o britânico Joshua Cooke.

Na categoria Mini-Max, com 72 concorrentes, Duarte Alves foi 34.º classificado nos treinos cronometrados e nas mangas de qualificação, disputadas por 36 pilotos, obteve um 28.º e dois 13.ºs lugares, pelo que largou numa das Pré-Finais da 15.ª posição e terminou no 13.º lugar. Com a soma dos resultados obtidos nas três mangas de qualificação e na Pré-Final, o piloto de Penafiel largou da 15.ª posição na Final, disputada por 36 concorrentes, e garantiu o 20.º lugar, numa corrida em que triunfou o checo Zdenek Babicek.

Na categoria Júnior, com 72 concorrentes, António Macedo foi 64.º classificado nos treinos cronometrados. Nas mangas de qualificação, disputadas por 36 pilotos, o jovem bracarense obteve um 31.º, um 21.º e um 20.º lugares, pelo que largou numa das Pré-Finais da 27.ª posição e viu a bandeira xadrez no 17.º posto. Com a soma dos resultados obtidos nas três mangas de qualificação e na Pré-Final, António Macedo foi 43.º classificado, não garantindo assim o apuramento para a Final, ganha pelo britânico Jabob Ashcroft.

Na categoria Sénior Max, com 72 concorrentes, João Dinis 38.º classificado nos treinos cronometrados. Nas mangas de qualificação, disputadas por 36 pilotos, o piloto madeirense obteve um 18.º, um 14.º e um 21.º lugares, pelo que largou numa das Pré-Finais da 17.ª posição e terminou no 19.º lugar. Com a soma dos resultados obtidos nas três mangas de qualificação e na Pré-Final, João Dinis foi 33.º classificado, garantindo assim o apuramento para a Final, na qual recuperou 19 posições (!) e terminou num positivo 14.º lugar, numa corrida ganha pelo bekga Vic Stevens.

Na categoria DD2, com 72 concorrentes, Frederico Peters foi 43.º classificado nos treinos cronometrados. Nas mangas de qualificação, disputadas por 36 pilotos, o piloto de Évora obteve um 17.º, um 15.º e um 23.º lugares, pelo que largou numa das Pré-Finais da 16.ª posição e viu a bandeira xadrez no 15.º lugar. Com a soma dos resultados obtidos nas três mangas de qualificação e na Pré-Final, Frederico Peters foi 33.º classificado e conseguiu o apuramento para a Final, onde terminou no 27.º lugar, numa corrida ganha pelo eslovaco Xen De Ruwe.

Na categoria DD2 Master, com 36 concorrentes, Pedro Ribeiro foi 27.º classificado nos treinos cronometrados. Nas mangas de qualificação, o piloto português foi forçado a abandonar na primeira manga de qualificação e na segunda terminou no 27.º lugar, pelo que arrancou na Pré-Final da 34.ª posição, corrida onde foi 28.º classificado. Com a soma dos resultados obtidos nas duas mangas de qualificação e na Pré-Final, Pedro Ribeiro largou da 33.ª posição na Final e cruzou a meta na 30.ª posição, numa corrida em que venceu o francês Nicolas Picot.

João Dias na E20 Master e Leandre Carvalho na E20 Sénior

Na categoria E20 Master, com karts elétricos, João Dias foi o 12.º mais rápido nos treinos cronometrados e nas duas mangas de qualificação obteve um 10.º e um 9.º lugares, pelo que largou da Pré-Final da 12.ª posição e terminou no 9.º lugar. Com a soma dos resultados obtidos nas duas mangas de qualificação e na Pré-Final, João Dias arrancou da 10.ª posição na Final e viu a bandeira xadrez num excelente 5.º lugar, numa corrida em que venceu o holandês Maurits Knopjes. Contudo, João Dias viria a ser penalizado e caiu para o 11.º lugar.

Na categoria E20 Sénior, Leandre Carvalho, apesar de ter sido desclassificado nos treinos cronometrados, nas duas mangas de qualificação obteve um 8.º e um 15.º lugares, pelo que largou da Pré-Final da 11ª posição, corrida onde foi forçado a abandonar. Com a soma dos resultados obtidos nas duas mangas de qualificação e na Pré-Final, o piloto madeirense arrancou da 16.ª posição na Final e terminou no 11.º lugar, numa corrida em que em que venceu o húngaro Armand Hamilton.