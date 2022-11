Martim Marques sagra-se Campeão do Mundo de Karting Rotax em Portimão | AutoSport

Martim Marques voltou hoje em Portimão a fazer História para o Karting nacional, ao tornar-se no primeiro português a conquistar um título de campeão do Mundo Rotax, na categoria Micro-Max, em 22 edições das mediáticas Rotax Max Challenge Grand Finals (RMCGF), vulgo ‘Mundial’ Rotax, este ano disputado por 394 pilotos oriundos de mais de 60 países.

Um título muito sofrido, mas merecido. Um título que foi o primeiro a ser conquistado por um piloto português, depois da há 8 anos, no circuito espanhol de Valência, Portugal ter ficado muito perto. Mas agora Martim Marques contrariou o nosso ‘fado’ e Portugal é campeão do Mundo Rotax.

No Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, perante 35 adversários, o jovem piloto de Vila Nova de Gaia começou a construir a conquista do título mundial na terça-feira, ao ser o nono mais rápido nos treinos cronometrados, obtendo depois um quarto e um sexto lugares nas mangas de qualificação, pelo que arrancou ontem da quinta posição na Pré-Final, onde esteve envolvido num acidente que lhe provocou um furo no pneu do seu kart e o relegou para a 34.ª posição. Com a soma dos resultados obtidos nas duas mangas de qualificação e na Pré-Final, Martim Marques, de apenas 11 anos de idade, não baixou os braços e após largar da 11.ª posição na Final, rapidamente chegou aos lugares da frente. A luta pela liderança foi emocionante até à bandeira xadrez, com constantes trocas de posições, mas Martim Marques acabou por bater toda a concorrência e sagrou-se com todo o mérito campeão do Mundo da categoria Micro-Max. O melhor resultado de sempre de um piloto português em 22 edições das Rotax Max Challenge Grand Finals, onde, também pela primeira vez, se ouviu o hino nacional. “Foram nove dias muitos intensos, com muitas emoções, mas valeu a pena todo o trabalho, pois este título mundial não é só do Martim, é de Portugal. O Carlos Vieira, mecânico do Martim, também nos deu outra alegria ao ser o melhor mecânico (Micro-Max) do evento. Por fim, uma palavra de força para o colega de ‘seleção’ do Martim, o Afonso ferreira, que fraturou um braço. Este título também é dele… e de todos os portugueses”, sublinhou Ricardo Costa, responsável pela RAC – Racing Academy & Competition.