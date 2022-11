Finais Mundiais Rotax este fim-de-semana em Portimão | AutoSport

As finais mundiais Rotax que este fim-de-semana se realizam no Kartódromo Internacional do Algarve contam com 394 pilotos oriundos de todo o mundo. Entre eles, dez pilotos portugueses que se vão bater contra os melhores com o objetivo de conseguirem destacar-se no panorama mundial da modalidade.

É a quinta vez que este prestigiado evento do karting mundial visita o nosso país, em 2006 foi a Viana do Castelo e em 2012, 2015 e 2017 a Portimão. As Finais Mundiais Rotax são a grande celebração após um ano de luta pelo título nos diversos países onde a competição se realiza. E chegados aqui, a meta final é superar aqueles que são considerados os melhores.

Martim Marques na categoria Micro Max, terá 35 adversários em pista, João Pereira e Afonso Ferreira na Mini Max, Tomás Gomes na Júnior, Gabriel Caçoilo que alinhará na Sénior Max terão 71 adversários para bater. Na Max DD2, Portugal estará representado por dois pilotos, Gonçalo Coutinho e Guilherme Lemos. Depois na versão Elétrica teremos Henrique Oliveira nos E20 Júnior e Manuel Martins e João Dias nos E20 Sénior.

A prova arranca hoje, sábado, 19 novembro e prolonga-se até ao próximo sábado, 26 de novembro.

O decorrer da competição pode ser acompanhada em https://grandfinals.rotax-kart.com/