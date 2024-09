Campeonato de Portugal Rotax próximo de decisões em Leiria

O Campeonato de Portugal Rotax tem a quarta e penúltima jornada agendada para o próximo fim de semana e realizar-se-á no Kartódromo Internacional de Leiria. Para a prova organizada pelo Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria (NDML) estão inscritos 92 pilotos.

Depois das passagens por Portimão, Bombarral e Baltar, o Campeonato de Portugal Rotax prossegue no próximo fim de semana, em Leiria. Estão inscritos 92 pilotos, distribuídos por diferentes categorias distintas, nomeadamente a Micro Academy, Micro Max, Mini Max, Júnior, Sénior Max, Sénior Max Master, DD2 e DD2 Master.

Relativamente à classificação geral de cada categoria, Artur Loureiro está no comando da categoria Micro Academy com 374 pontos, seguindo-se na segunda posição Miguel Barbosa, que tem precisamente os mesmos pontos do líder. Com apenas mesmo dois pontos, Dilan Faria é terceiro classificado, enquanto João Félix (362) e Thiago Carvalhais (357) integram, respetivamente, o top-5.

Na categoria Micro Max, Vicente Capela ocupa a primeira posição da tabela classificativa com 432 pontos, Mário Silva Lora (410) é segundo, enquanto Francisco Correia (396), Miguel Martins (330) e Vicente Correia (300) completam, por esta ordem, o top-5. Por sua vez, na categoria Mini Micro Max (que partilha a grelha de partida com a Micro-Max), Duarte Alves é líder com 450 pontos, Leonor Rocha é segunda classificado com 383, Afonso Pires (376) está na terceira posição, enquanto Vicente Silva (351) e Martim Botelho (328) ocupam as quarta e quinta posições, respetivamente.

Na classificação conjunta das categorias Mini e Micro Max, Duarte Alves está na liderança com 423 pontos, seguindo-se Vicente Capela (392), Mário Silva Lora (375), Francisco Correia (367) e Leonor Rocha (329) no top-5, respetivamente.

Na categoria Júnior, António Macedo está no comando com 379 pontos, João Maria Pereira é segundo classificado com 353 pontos, enquanto Ricardo Gonçalves (351), Dante Monteiro (349) e João Barros (349) integram, por esta ordem, o lote dos cinco primeiros. João Dinis está na liderança da categoria Sénior Max com 376 pontos, Filipe Rodrigues (351) ocupa a segunda posição, seguindo-se Tomás Gomes (347), Rodrigo Pires (316) e Rafael Rajani (299), respetivamente, no top-5.

Na categoria DD2, Frederico Peters é o líder com 425 pontos, enquanto que no top-5 estão Luís Aguiar (386), Gonçalo Coutinho (376), João Dinis (370) e Dylan Lima (328), respetivamente. Quanto à categoria DD2 Master, Pedro Ribeiro está no comando com 418 pontos, Manuel Martins é segundo classificado com 393 pontos, enquanto Kevin Belhaj (349), António Teixeira (346) e David Gilmore (332) integram, por esta ordem, o lote dos cinco primeiros.

Programa desportivo

Quanto ao programa desportivo para o próximo fim de semana em Leiria, todas as categorias terão três sessões de treinos livres oficiais no sábado de manhã (entre as 08h50 e as 12h32) e para a tarde estão marcados os treinos cronometrados (entre as 13h30 e as 14h38) e as Finais 1 (entre as 15h03 e as 16h53). No domingo, disputam-se as Finais 2 (entre as 09h57 e as 11h47) e as Finais 3 (entre as 12h40 e as 14h30). A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 15h00.