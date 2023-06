Campeonato de Portugal Rotax: muitos inscritos para Baltar | AutoSport

O Campeonato de Portugal Rotax prossegue, no próximo fim de semana, com a realização da terceira prova, no Kartódromo de Baltar, em Paredes. Para a jornada organizada pelo Clube Automóvel do Minho estão inscritos 91 pilotos.

Tal como nas duas primeiras provas, em Braga e em Portimão, o Campeonato de Portugal Rotax apresenta uma lista de inscritos que ultrapassa as nove dezenas de pilotos para a terceira ronda, em Baltar.

Em termos de classificação, à partida para o traçado de Baltar, Guilherme Santos está na liderança da categoria Micro Academy com 143 pontos, seguindo-se Vicente Correia (124), Gabriel Guimarães (102), Martin Rodrigues (86) e Gustavo Oliveira (69) no top-5, respetivamente. Na categoria Micro Max, Afonso Lopes ocupa a primeira posição da tabela classificativa com 158 pontos, Daniel Ferreira (88) é segundo, enquanto Manuel Caetano (85), Duarte Alves (84) e Lourenço Vilão (70) completam, por esta ordem, o top-5. Por sua vez, na categoria Mini-Micro Max (que partilha a grelha de partida com a Micro-Max), João Maria Pereira é líder com 138 pontos, Afonso Lopes é segundo classificado com 136, Dante Lachi Monteiro está na terceira posição (106), enquanto Manuel Caetano (55,5) e Daniel Ferreira (54) ocupam as quarta e quinta posições, respetivamente.

Na categoria Júnior, Martim Meneses está no comando com 156 pontos, Tomás Lemos é segundo classificado com 101 pontos, enquanto Tomás Gomes (97), Maximiano Radeck (78) e João Barros (70) integram, por esta ordem, o lote dos cinco primeiros. Francisco Macedo está na liderança da categoria Sénior Max com 143 pontos, Gabriel Caçoilo ocupa a segunda posição (100), seguindo-se João Dinis (80,5), Henrique de Oliveira (79,5) e Rodrigo Vilaça (78), respetivamente, no top-5.

Na categoria DD2, João Miguel Oliveira é o líder com 144 pontos, enquanto que no top-5 estão Gonçalo Coutinho (114), Frederico Peters (97,5), Vítor Mendes (69) e Dylan Lima (62,5), respetivamente.

Christopher Adams (64) Quanto à categoria DD2 Master, Vítor Mendes está no comando com 136 pontos, António Bravo Lima é segundo classificado com 108 pontos, enquanto Pedro Ribeiro (93), Christopher Adams (66) e Manuel Martins (66) integram, por esta ordem, o lote dos cinco primeiros.

Programa desportivo

Quanto ao programa desportivo para o próximo fim de semana em Baltar, todas as categorias terão três sessões de treinos livres oficiais no sábado de manhã (entre as 08h50 e as 12h26) e para a tarde estão marcados os treinos cronometrados (entre as 13h34 e as 14h42) e as Finais 1 (entre as 15h07 e as 16h57). No domingo, disputam-se as Finais 2 (entre as 09h57 e as 11h42) e as Finais 3 (entre as 12h35 e as 14h20). A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 14h50.

Os Campeões de Portugal Rotax das categorias DD2, DD2 Master, Sénior Max, Júnior Max, Mini Max e Micro Max garantem a qualificação para as Rotax Max Challenge Grand Finals (RMCGF) que este ano se realizam no Bahrain, entre os dias 2 e 9 de dezembro.