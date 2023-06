Campeonato de Portugal Rotax muito competitivo em Baltar | AutoSport

Gonçalo Coutinho, Pedro Ribeiro, Francisco Macedo, João Barros, João Maria Pereira e Vicente Correia venceram nas suas categorias a terceira prova do Campeonato de Portugal Rotax. No Kartódromo de Baltar, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM), 83 pilotos distribuídos por diferentes categorias, mostraram muita competitividade na terceira prova do Campeonato de Portugal Rotax.

Categorias DD2 e DD2 Master

Gonçalo Coutinho, com um kart equipado com chassis Kosmic, venceu a Final 1 com a voltas mais rápida e voltou a triunfar nas Finais 2 e 3, pelo que totalizou 76 pontos e garantiu o lugar mais alto do pódio.

Em Baltar, Frederico Peters (Praga), com um terceiro, dois segundo lugares e uma volta mais rápida, garantiu a segunda posição com 58 pontos, enquanto Pedro Ribeiro (Kosmic), com três terceiros lugares e uma volta mais rápida – para além de ter sido o melhor nos treinos cronometrados –, foi terceiro classificado com 56 pontos e venceu a categoria DD2 Masters.

Com 38 pontos, graças a um sexto e a dois quartos lugares, Vítor Mendes (Kosmic) foi quarto classificado e segundo na DD2 Master, enquanto João Miguel Oliveira (Tonykart) com um quarto e dois quintos lugares, fechou o top-5, igualmente com 38 pontos. António Bravo Lima (kosmic) completou o pódio na DD2 Master.

Categoria Sénior Max

Francisco Macedo (CRG), depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados, venceu as três Finais sempre com a volta mais rápida, pelo que totalizou 79 pontos e garantiu o lugar mais alto do pódio. O piloto de Braga com mais esta prestação reforçou a liderança no Campeonato de Portugal Rotax da categoria Sénior Max.

Em Baltar, Henrique de Oliveira (LN) com um terceiro e dois segundos lugares, somou 57 pontos e foi segundo classificado, enquanto João Dinis (CRG) completou o pódio com 51 pontos, graças a um segundo, a um terceiro e a um quarto lugares.

Com 40 pontos, fruto de um quinto e dois quartos lugares, Pedro Barbosa (Tonykart) foi quarto classificado, tendo Gabriel Caçoilo (LN), com um quinto, um sexto e um terceiro lugares, somando 39 pontos e fechado o top-5 entre 32 participantes.

Categoria Júnior

João Barros (LN), depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados, com dois segundos lugares e uma vitória, totalizou 66 pontos e garantiu o lugar mais alto do pódio, sendo a sua primeira vitória na categoria Júnior.

Ricardo Gonçalves (Tonykart), com duas vitórias e duas voltas mais rápida, mas com uma desclassificação na Final 2, foi segundo classificado com 52 pontos, enquanto Davide Malvetta (Tonykart) com um quinto e dois terceiros lugares, completou o pódio com 46 pontos.

Com 36 pontos, graças a um sétimo e a dois quartos lugares, Gabriela Teixeira (KR) foi quarta classificada e Max Radeck (Redspeed), com um quarto, um segundo e um 16.º lugares, fechou o top-5, com 34,5 pontos.

Categoria Mini/Micro Max

Na categoria Mini/Micro Max, João Maria Pereira (Birel ART), com duas vitórias e um segundo lugar, bem como uma volta mais rápida na Final 2, totalizou 71 pontos e venceu a categoria Mini/Micro Max.

Afonso Lopes (KR), depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados, venceu a Final 1 com a volta mais rápida, tendo nas restantes sido segundo classificado, com a volta mais rápida na Final 3, pelo que somou 68 pontos e foi o segundo classificado, sendo o vencedor na subcategoria Micro-Max. Dante Lachi Monteiro completou o pódio com 48 pontos, graças a um quarto e dois terceiro lugares, enquanto Manuel Caetano (KR) – segundo na Micro-Max – e Daniel Ferreira (Parolin) – terceiro na Micro-Max – fecharam, por esta ordem, o top-5.

Categoria Micro Academy

Vicente Correia, com um kart equipado com chassis Parolin, depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados, somou duas vitórias e um segundo, bem como duas voltas mais rápidas nas Finais 1 e 3, pelo que totalizou 73 pontos e subiu ao lugar mais alto do pódio em Baltar. Foi a segunda vitória consecutiva do jovem piloto do Porto.

Guilherme Santos (EVO), com uma vitória, um terceiro e um quinto lugares, somou 54 pontos, pelo que garantiu a segunda posição. Já Gustavo Oliveira (KR), com um quinto e dois segundos lugares, contabilizou 52 pontos e assegurou o terceiro lugar do pódio.

Com 43 pontos, após três quartos lugares e uma volta mais rápida na Final 2, o estreante Artur Loureiro (Parolin) foi quarto classificado e Martin Rodrigues (KR), um quinto, um terceiro e um sexto lugares, garantiu 39 pontos e fechou o top-5. Gabriel Guimarães (Tonykart), com um terceiro e dois sétimos lugares, foi sexto classificado com 37 pontos.

A quarta prova está agendada para 8 e 9 de julho e será disputada no Kartódromo internacional de Leiria, sob a organização do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria.